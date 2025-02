Comment créer un alias d’email et pourquoi c’est important pour votre sécurité ?

Quasiment tous les services web nécessitent l’utilisation d’une adresse email. Mais fournir votre adresse partout sur Internet vous expose à de nombreux risques. Grâce aux alias d’email, vous pouvez protéger votre véritable adresse, tout réduisant les risques de phishing et d’attaques en tous genres.

Protéger votre adresse email, c’est protéger votre identité en ligne et réduire les risques de spam, de fuites de données ou encore d’attaques par phishing. De nombreux internautes, pour éviter d’utiliser leur adresse email principale sur tous les sites, créent plusieurs adresses secondaires. Cette pratique n’est toutefois pas la plus commode.

Une autre solution s’offre à vous : l’utilisation des alias d’email. Cette option est plus flexible, moins encombrante et améliore votre confidentialité sur internet.

C’est quoi un alias d’email ?

Un alias d’email est une adresse de substitution qui peut être utilisée pour masquer votre véritable adresse email. Il s’agit donc d’une doublure que vous pouvez utiliser sur Internet et qui vous évite de fournir votre véritable adresse.

Cette pratique est différente de celle des emails jetables, également appelés emails temporaires ou « emails poubelles » qui ont pour vocation d’être éphémères. Les alias d’email sont par contre plus permanents. Vous pouvez donc les utiliser pendant plusieurs mois, voire plusieurs années tant que vous en aurez besoin.

Les messages envoyés sur un alias d’email sont automatiquement transférés sur votre véritable compte. Les meilleurs services permettent également d’envoyer des emails en utilisant l’adresse alternative afin de garder un anonymat total.

Quels sont les avantages des alias d’email ?

Masquer votre adresse email personnelle ou professionnelle vous évite de les renseigner sur n’importe quel site web, forum ou application. Cela offre plusieurs avantages :

Anonymat et protection de votre identité

Protection contre les fuites de données : vous pouvez supprimer facilement un alias s’il se retrouve sur le dark web, par exemple

: vous pouvez supprimer facilement un alias s’il se retrouve sur le dark web, par exemple Meilleure sécurité : en cas de compromission de l’alias, votre adresse principale reste protégée.

: en cas de compromission de l’alias, votre adresse principale reste protégée. Réduit les risques de spams : au cas un alias commencerait à subir des spams massifs, il vous suffit de le supprimer et d’en créer un autre

: au cas un alias commencerait à subir des spams massifs, il vous suffit de le supprimer et d’en créer un autre Réduit les risques d’attaque par phishing

Meilleure organisation : vous pouvez créer des alias par catégorie (achat en ligne, forums, newsletters, services web, etc.)

: vous pouvez créer des alias par catégorie (achat en ligne, forums, newsletters, services web, etc.) Une plus grande flexibilité : au lieu de créer plusieurs comptes Gmail, Outlook… un seul compte alias vous permet de gérer plusieurs adresses et de les supprimer facilement au besoin.

Dans quels cas il est recommandé de masquer votre adresse email

Inscription sur des services en ligne ou applications mobiles

Création d’un compte sur les sites d’achat en ligne

Lorsque vous souhaitez tester un service dont vous n’êtes pas sûr de la sécurité ou de la fiabilité

Lorsque vous optez pour recevoir des newsletters

Participation à des sondages ou enquêtes en ligne

Dans tous les cas de figure, un alias d’email reste la solution idéale si votre objectif est d’éviter d’exposer votre adresse principale. Celle-ci reste donc inconnue du public ou des services auxquels vous souscrivez. Pour arrêter de recevoir des messages dans votre boîte principale, il suffit de supprimer l’alias correspondant à n’importe quel moment.

Dans quels cas il est déconseillé d’utiliser un alias d’email

Masquer son adresse email avec des alias est pratique dans de nombreuses situations, mais dans certains cas, il est préférable de les éviter.

Pour vos mails professionnels : dans le cadre de votre travail, il est important d’utiliser une adresse email professionnelle qui soit facilement identifiable et liée à votre véritable identité

: dans le cadre de votre travail, il est important d’utiliser une adresse email professionnelle qui soit facilement identifiable et liée à votre véritable identité Communication et relation client : si vous avez une entreprise ou un commerce, il est préférable de communiquer avec vos clients en gardant votre véritable identité. Il y va de votre crédibilité.

: si vous avez une entreprise ou un commerce, il est préférable de communiquer avec vos clients en gardant votre véritable identité. Il y va de votre crédibilité. Pour vos formalités administratives ou légales : pour les services officiels du gouvernement ou pour des formalités administratives et fiscales, votre véritable identité est indispensable. Vous devez donc impérativement utiliser votre adresse email authentique et éviter l’anonymat.

: pour les services officiels du gouvernement ou pour des formalités administratives et fiscales, votre véritable identité est indispensable. Vous devez donc impérativement utiliser votre adresse email authentique et éviter l’anonymat. Pour les messages sensibles : pour les comptes par lesquels des informations sensibles peuvent transiter (services bancaires, secrets professionnels, etc.) utilisez toujours votre véritable adresse ou le service de messagerie interne de votre entreprise. Si possible, optez pour des services mails qui misent sur le chiffrement et la sécurité des communications.

Quel service d’alias d’emails choisir ?

Parce que l’objectif principal est votre sécurité, il serait imprudent d’utiliser un service d’alias peu crédible. Il faut donc opter pour un service fiable qui garantit la confidentialité de vos données. Certaines entreprises déjà bien établies offrent ce genre de service.

C’est le cas de Surfshark, un VPN parmi les plus connus du marché. Il bénéficie à ce titre d’une solide réputation en termes de vie privée et de confidentialité. SurfShark Alternative ID est un service d’alias email qui est inclus dans l’abonnement VPN du fournisseur. C’est donc l’une des nombreuses extensions qui permettent aux utilisateurs de Surshark d’améliorer leur sécurité et leur vie privée en ligne.

VISITER LE SITE SURFSHARK

Alternative ID vous permet donc de générer une toute nouvelle identité et d’utiliser une adresse e-mail anonyme pour toutes vos activités risquées en ligne.

Les fonctionnalités de Surfshark Alternative ID :

Protection de votre adresse email réelle : axé sur la confidentialité, Surshark Alternative ID vous permet de générer une ou plusieurs adresses e-mail alias. Les messages sont automatiquement transférés sur votre adresse réelle.

: axé sur la confidentialité, Surshark Alternative ID vous permet de générer une ou plusieurs adresses e-mail alias. Les messages sont automatiquement transférés sur votre adresse réelle. Vous pouvez envoyer des messages en utilisant vos alias , ce qui vous permet de conserver un total anonymat

, ce qui vous permet de conserver un total anonymat Facilité d’utilisation : vous pouvez générer des emails alternatifs facilement, sans connaissances techniques, et les utiliser partout en ligne, y compris lors de vos inscriptions à de nouveaux services.

: vous pouvez générer des emails alternatifs facilement, sans connaissances techniques, et les utiliser partout en ligne, y compris lors de vos inscriptions à de nouveaux services. Centralisation : contrairement à la création de plusieurs adresses email déférentes (Gmail, Outlook, etc.), les alias Surfshark offrent une gestion centralisée. Vous pouvez gérer tous vos mails à partir d’une seule et unique interface.

: contrairement à la création de plusieurs adresses email déférentes (Gmail, Outlook, etc.), les alias Surfshark offrent une gestion centralisée. Vous pouvez gérer tous vos mails à partir d’une seule et unique interface. Sécurité : en protégeant votre adresse principale, vous limitez les risques liés aux fuites de données. Il vous suffit de supprimer l’alias compromis et le tour est joué. Cela vous permet aussi de limiter les risques d’attaques en tous genres.

En plus de tous ces avantages, SurfShark Alternative ID est intégrée à l’abonnement VPN du service, y compris à l’offre de base. Cela constitue donc une couche de sécurité supplémentaire, en plus de toutes les protections qu’offre le VPN. Pour rappel, Surfshark est disponible à partir de 2,19 € par mois.