Comment augmenter la RAM et booster les performances de votre PC ? On vous explique

Pour améliorer les performances de son PC fixe, il n’y a pas forcément besoin d’opter pour un nouveau processeur ou une carte graphique dernière génération. Parfois, rajouter un peu de mémoire vive suffit. Dans ce tuto, on vous explique comment faire. C’est simple comme bonjour.

Cela nous est tous arrivé : avec les années, notre PC fixe devient de moins en moins performant. Les jeux et les logiciels s'avèrent de plus en plus gourmands en ressources et notre configuration ne suit pas. Pas besoin de tout changer pour continuer à profiter de sa machine dans de bonnes conditions. Parfois, rajouter un peu de mémoire vive (RAM) suffit.

Dans ce tuto, on vous explique simplement comment rajouter de la RAM dans votre tour. Pas de panique si vous craignez de mettre les mais dans le cambouis, c’est un jeu d’enfant ! Ce tuto s'adresse principalement à ceux qui ne sont pas versés dans les arcanes de l'informatique. On vous montre pas à pas comment procéder.

La RAM, c’est quoi ?

Avant de commencer, définissons d'abord de quoi on parle. La RAM, ou mémoire vive, est un élément extrêmement important pour votre PC. Il s’agit de sa capacité à exécuter rapidement des tâches. Faisons une analogie simple : quand vous cuisinez, vous avez besoin des ingrédients qui se trouvent dans vos placards ou votre frigidaire. Pour éviter de faire des allers-retours qui font perdre du temps, vous sortez ce dont vous avez besoin pour le mettre sur votre plan de travail. Et plus ce dernier est grand, plus vous pouvez mettre d'ingrédients à portée de main pour cuisiner rapidement. La mémoire de votre PC (le SSD), ce sont les placards, et la RAM, le plan de travail. Plus on a de RAM, plus on peut lancer rapidement un grand nombre de tâches.

Il n’est pas nécessaire d’avoir le plus de RAM possible ; la quantité varie selon l’usage. Sur un ordinateur dédié à la bureautique, 16 Go suffisent . Sur un ordinateur gaming, il est préférable d’avoir 32 Go. Pour les configs encore plus poussées, on peut monter jusqu’à 64 Go, voire plus. Sur un PC fixe, la RAM se présente sous la forme de barrettes qu’on peut installer et retirer à volonté.

Comment vérifier sa RAM ?

Avant de commencer, il faut évidemment vérifier la quantité de mémoire vive que vous avez. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de taper « dxdiag » dans le menu démarrer de Windows 11 (ou 10). Une fenêtre s’affiche alors : c’est la carte d’identité de votre ordinateur. Ici, vous pouvez voir la quantité RAM. Si vous êtes à 16 Go et que vous voulez jouer, il faut donc la doubler.

Acheter sa RAM

Pour installer une barrette de RAM… il faut en acheter une. Logique. Nous conseillons d’opter pour exactement les mêmes barrettes que celles déjà installées sur votre machine : marque, performance, quantité. Il y a plusieurs types de RAM : DDR2 , DDR3, DDR4… pour savoir quelle est à la vôtre, il suffit d’aller voir dans le gestionnaire des tâches (ctrl + alt + supp) puis dans l’onglet Mémoire. Des logiciels tiers, comme CPU-Z, donnent également ce type d’information. En général, les PC récents utilisent de la RAM DDR4.

A lire aussi – Cybertek : que valent les PC gamers de cet assembleur français ? On en a testé un

Installer ses nouvelles barrettes de RAM

Maintenant que vous avez vos barrettes en main, comment les installer ? C’est tout simple ! On vous explique tout pas à pas.

Eteindre son PC

C’est une évidence, il faut que votre PC soit hors-tension pour installer un nouveau composant. Eteignez-le, puis coupez totalement l’arrivée de courant, soit en le débranchant, soit en désactivant l’alimentation avec un bouton à l’arrière.

Ouvrez votre tour

Là, la manipulation dépend de votre modèle de tour. Certaines disposent d’un capot en métal à retirer via deux grosses vis tandis que d’autres donnent un accès simple à leurs entrailles avec un capot en verre.

Déchargez l’électricité statique.

Il est fortement conseillé de décharger l’électricité statique qui pourrait se trouver dans les composants. En effet, cela peut endommager la RAM. Pour cela, il suffit de toucher une partie métallique non peinte à l’intérieur de votre PC. C’est absolument sans risque, pas de panique.

Prendre sa ou ses barrettes de RAM. Attention à ne pas toucher le connecteur !

Sur votre PC fixe, les barrettes se placent directement sur la carte mère. Elles sont faciles à trouver. S’il y a des emplacement DIMM disponibles, c’est ici qu’il faut installer les barrettes supplémentaires.

Soulevez les cales en plastique.

Installez très délicatement la barrette. Il faut prendre garde au sens de l’encoche.

Une fois la barrette dans l’emplacement DIMM, vérifiez qu’elle est bien accrochée. Puis rabaissez doucement les cales en plastique des deux côtés. Attention, ne forcez pas ! Si la RAM est bien installée, elles doivent s’enclencher sans résistance.

Rallumez votre PC pour vérifier que la RAM est bien prise en compte

Pour cette dernière étape, il suffit de retaper dxdiag afin de vérifier la quantité de mémoire vive. Si tout a été fait dans les règles, la RAM apparaîtra automatiquement.

Vous savez désormais comment rajouter un peu de RAM sur votre PC fixe. De quoi augmenter sa durée de vie sans difficulté.