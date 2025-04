La quantité idéale de RAM dans les PC Windows vient de changer, voici le nombre parfait de gigas

Quelle est la quantité idéale de RAM dans un PC en 2025 ? Nos confrères de Windows Central se sont penchés sur la question. Et une chose est sûre : 16 Go ne suffit plus dans une machine sous Windows 11, surtout avec l'arrivée de l'IA.

Il était une fois Windows

Choisir un PC, ou le matériel idéal pour lui installer un upgrade matériel, n'est pas toujours facile. Surtout lorsqu'il s'agit d'un PC portable, que l'on a souvent tendance à utiliser tel quel pendant toute sa durée de vie. La quantité de RAM installée dans la machine dès le départ est donc un choix souvent assez important. Il devient toutefois facile d'opter soit pour une quantité trop juste – risquant de causer, à l'usage, des ralentissements. Ou pour une quantité trop importante délivrant, certes, des gains de performances, mais pour un tarif au-dessus de ce qu'il faudrait idéalement débourser.

Un de nos confrères chez Windows Central, Zac Bowen, s'est penché sur la question dans le détail. Tout en notant que la plupart des fabricants tardent à faire évoluer les options disponibles qu'ils mettent le plus en avant auprès du grand public. On le rappelle, la RAM est un support de stockage volatile et ultra rapide indispensable à vos applications en cours d'exécution. Windows peut pallier le manque de RAM en allouant un espace sur le disque ou le SSD de l'ordinateur. Mais la différence de vitesse est telle que cela tend à réduire énormément les performances du PC. Voire à le faire planter de façon répétée dans certains cas.

Pourquoi 16 Go de RAM ne suffit plus en 2025

Déterminer le choix idéal en matière de gigaoctets de RAM dépend de votre utilisation. Mais il y a des constantes chez une majorité d'utilisateurs. Les pages web, toujours plus complexes et lourdes – et votre propension à multiplier les onglets ouverts, qui sont, eux aussi, chargés dans ce composant, pèsent aujourd'hui très lourd sur l'espace RAM. Une seule page web bloque souvent autour de 500 Mo en fonction de sa complexité. Et des services en ligne comme par exemple Google Docs peuvent à eux seuls occuper plusieurs gigas sur cet espace.

En plus de cela, d'autres applications courantes comme Spotify, Outlook, ou encore Slack ajoutent à l'utilisation de vos barrettes. Elles occupent elles aussi entre 500 Mo et 1 Go chacune. Et on ne compte pas l'espace requis par le système d'exploitation Windows 11 lui-même… surtout sur les PC qui bénéficient de Copilot+. Alors qu'il y a encore un an 16 Go suffisaient à une majorité d'utilisateurs, opter pour une telle quantité vous expose donc, aujourd'hui, à une expérience utilisateur assez désagréable.

Or, faut-il pour autant acheter forcément 32 Go, comme le proposent la plupart des marques lors de l'étape de configuration de votre machine ? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Car pour la plupart des utilisateurs, la réponse est “non”. Doubler la quantité signifie, pour le même type d'usages courants que nous venons de décrire sous-utiliser l'espace RAM total disponible. Ce qui ne pose pas réellement de soucis d'expérience utilisateur, la machine bénéficiant de meilleures performances.

Les fabricants devraient idéalement s'adapter, mais vont-ils le faire ?

Mais pour beaucoup de personnes, cela signifie surtout payer l'ordinateur trop cher par rapport à leurs besoins réels. Notre confrère avance ainsi que 24 Go s'impose comme le point d'équilibre idéal sur une machine moderne. Un chiffre, certes, inhabituel – mais qui peut permettre une économie significative lors de l'achat initial. Hélas, vous le constaterez, rares sont les fabricants qui permettent de configurer un ordinateur avec 24 Go de RAM en 2025.

La seule marque à proposer presque toujours 24 Go lors de la configuration est Apple. Un cas très particulier puisque la firme maîtrise l'intégralité du hardware, et de la partie logicielle. Dans l'écosystème des PC, il peut être possible d'installer 24 Go de RAM vous-même après achat, même si cela n'est pas conseillé à tout le monde. Quelques soucis techniques surviennent dans certains cas, si les barrettes sont de marque ou de caractéristiques différentes.

Reste à savoir si les fabricants feront évoluer la quantité de RAM standard de leurs machines dans un futur proche pour s'adapter aux besoins de la plupart des clients. Impossible, au demeurant d'évacuer qu'en termes de stratégie commerciale, vous pousser à payer plus que vous ne le devriez reste assez courant. Ce qui ajoute au premium que vous devez débourser : les fabricants alourdissant volontiers le tarif des options RAM qu'ils préinstallent dans leurs machines.