Code Quantum : Scott Bakula jouera-t-il dans le reboot ? Il répond à la rumeur

Nombre de fans du Code Quantum original se posent la question : Sam Beckett aura-t-il un rôle dans le reboot ? Scott Bakula, qui incarnait le héros principal, a répondu à ces interrogations sur Twitter.

Scott Bakula, qui incarnait Sam Beckett, le protagoniste de Code Quantum, l’une des séries culte des années 90, a publié une série de messages sur Twitter pour s'adresser à ses fans. En effet, nombre des téléspectateurs qui suivaient avec délice les tribulations spatio-temporelles de Sam Beckett auraient voulu voir le personnage faire ne serait-ce qu’une apparition dans la nouvelle série.

Pour rappel, les scénaristes avaient laissé les téléspectateurs dans le flou quant au sort de Sam Beckett à la fin du 96ème et dernier épisode de Code Quantum. Tout juste savait-on que le professeur était perdu dans l’espace-temps, et qu’il était probablement condamné à indéfiniment continuer de changer l’Histoire.

Scott Bakula a un vrai don pour jouer dans des séries cultes, puisqu’on peut le voir dans “Vampires en toute intimité”, “Star Trek Enterprise” ou encore “NCIS : Enquêtes spéciales”, une apparition dans la nouvelle série serait donc parfaitement logique. L'acteur a tenu à dissiper les doutes sur Twitter. Bien que les scénaristes de Code Quantum version 2022 avaient un temps envisagé de faire une place à Sam Beckett dans la nouvelle série, l’idée a vite été abandonnée. Me Bakula déclare: “je n’ai aucun lien avec la nouvelle émission, que ce soit devant ou derrière les caméras. En janvier, après que le pilote a été vendu, j’ai reçu un script parce que le personnage de Sam Beckett y figurait, ce qui est logique. Comment est-ce qu’on peut faire un Code Quantum sans Sam ni Al ? C’est-ce que nous verrons. C’est le sujet même de l’histoire. J’ai toujours porté cette série dans mon coeur, la décision de refuser ce projet fut d’autant plus difficile”.

(1/5) To Quantum Leap fans around the world, in an effort to quiet the rumors and move on…

First of all, thanks for hanging around through the decades!

Here’s the simple version of what’s going on with the Quantum Leap reboot and me: pic.twitter.com/IY04yl6ReU

— Scott Bakula (@ScottBakula) September 15, 2022