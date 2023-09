Elle avale un Airpod par mégarde, l’écouteur résiste après 9h passées dans son estomac

Moe Kennedy, une jeune femme américaine propriétaire d'AirPods Pro, a malencontreuse avalé l'un de ses écouteurs durant son sommeil. Heureusement pour elle, plus de peur que de mal. Après plusieurs heures passées aux urgences, l'appareil a pu être évacué. Elle a constaté avec surprise la résistance du AirPod à l'acidité de l'estomac. Pour cause, il était toujours en parfait état de marche.

Nos confrères du site Apple Insider viennent de relayer une nouvelle histoire “d'ingestion” improbable. En effet, Moe Kennedy, une jeune femme américaine, s'est retrouvé dans une situation alarmante lorsqu'elle a avalé accidentellement l'un de ses AirPods Pro durant son sommeil.

Vers 3 heures du matin, Moe se réveille brusquement en panique. Sans surprise, elle se met à chercher machinalement son écouteur avant de réaliser qu'elle l'avait probablement avalé. Il faut dire que les cas similaires sont légion. En février 2021, un père de famille s'est réveillé avec l'un de ses AirPods Pro dans le ventre. Même histoire en novembre 2021 avec cette jeune femme qui a malencontreusement ingéré un écouteur Apple après l'avoir confondu avec un médicament.

Dans la panique, elle tente en vain de l'évacuer en se faisant vomir. Comme dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir, alors Moe prend la bonne décision de se rendre aux urgences les plus proches, à savoir au Covington Medical Center à Seattle.

A lire également : AirPods – un enfant de 7 ans finit à l’hôpital après avoir avalé un écouteur

Les AirPods Pro résistent bien à l'acidité de l'estomac visiblement

A son arrivée sur place, elle explique la situation ubuesque au corps médical. Après avoir réalisé quelques radios, les médecins et la patiente ont constaté avec amusement que l'écouteur fonctionnait encore parfaitement malgré sa localisation délicate. Toutefois, les scanners ont confirmé que l'AirPod Pro s'était logé en profondeur dans l'estomac de Moe. L'équipe médicale craignait forcément des complications.

Pour éviter de recourir à une intervention chirurgicale plus invasive, elle a pris la décision de pratiquer une endoscopie d'urgence. D'ordinaire, cette opération permet surtout d'obtenir des images de l'intérieur d'un organe ou d'une cavité grâce à un long câble équipé de capteurs. Néanmoins et dans certaines situations critiques, il est possible de greffer certains outils médicaux au câble pour prélever des échantillons de tissu ou dans le cas présent, pour retirer un AirPod Pro avalé par mégarde.

“Dans l'ensemble, je recommanderais à 100% les AirPods Pro, mais je ne recommanderais pas à 1000% de les manger. Je suis heureuse de m'en être sortie et je rigole d'avoir accidentellement testé la capacité des AirPods Pro à résister à l'acidité de l'estomac, ce qui s'est avéré être le cas pendant au moins 9 heures”, a-t-elle-déclaré à Apple Insider.

Source : Apple Insider