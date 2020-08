Civilization 6 arrive enfin sur Android, deux ans après sa version iOS. Il s’agit ici de la même version que celle qu’on trouve sur PC et de ce fait, les mêmes tarifs sont appliqués. Pour profiter du jeu en entier avec ses extensions, il faut ainsi débourser plus de 90 euros.

Civilization 6, sorti en 2016 sur PC, arrive aujourd’hui sur Android. Le jeu de stratégie développé par Firaxis se dote d’une version complète sur la plate-forme mobile. Il était déjà sorti il y a deux ans sur iOS et depuis, les fans réclamaient à corps et à cri son arrivée sur Android. C’est chose faite.

Il ne s’agit pas d’une version mobile du titre (comme c’est le cas de Civilizaton Revolution 2 disponible sur la boutique Android), mais bien la version sortie sur PC adaptée au tactile. Nous retrouvons ainsi les mêmes graphismes, les mêmes mécaniques et les mêmes temps de chargement interminables en fin de partie. Notons que Civ 6 n’a pas été porté uniquement sur Android et iOS, puisqu’il existe également une version Switch, similaire.

Plus de 90 euros pour le jeu entier

Le jeu étant le même que sur PC, son prix est adapté en conséquence. Il est possible de jouer gratuitement les 60 premiers tours, mais une fois ce délai passé, il faut passer à la caisse. Le jeu de base coûte ainsi 20 euros. L’extension Rise and Fall coûte elle 30 euros et la dernière en date, Gathering Storm, coûte 40 euros. Notons également la présence de DLC, comme des civilisations supplémentaires, qui peuvent coûter jusqu’à 9 euros.

Sachez qu’il est tout à fait possible de profiter du jeu de base. Néanmoins, les diverses extensions rajoutent des mécaniques intéressantes qui enrichissent grandement l’expérience mais qui ne sont pas indispensables pour les nouveaux joueurs. La liste des smartphones compatibles est relativement courte. Seuls les terminaux récents comme le Galaxy S20 peuvent faire tourner le jeu, assez gourmand.

Pour rappel, Civilization VI est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel vous devez prendre le contrôle d’une civilisation au néolithique pour la faire prospérer jusqu’à nos jours. Plusieurs solutions sont possibles pour battre les civilisations adverses, comme l’annihilation par les armes, ou encore l’influence culturelle ou scientifique.