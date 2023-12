Chute de prix sur le casque Sony WH-1000XM5 pour la fin d’année 2023 !

Ne tardez pas trop si vous voulez vous offrir le Sony WH-1000XM5 pour la fin d'année 2023 ! Chez Amazon, il est possible d'avoir le casque sans fil à seulement 270 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce deal lié au domaine de l'audio, la plateforme espagnole d'Amazon vous permet de profiter d'une jolie chute de prix sur le Sony WH-1000XM5. Disponible dans un coloris noir, le casque sans fil de la marque japonaise est vendu à exactement 264,73 euros après l'avoir ajouté au cours de l'étape de la commande.

Pour une livraison en France, des frais de port supplémentaires de 5,56 euros seront appliqués. Au total, l'appareil revient alors à 270,29 euros ; ce qui correspond au meilleur prix constaté jusqu'à présent. À titre de comparaison, Amazon France le propose à 346 euros. Vous faites donc une économie de 76 euros.

Considéré comme le successeur du WH-1000XM4, le Sony WH-1000XM5 est un casque qui dispose de l'une des meilleures réductions de bruit du marché grâce à la présence de quatre microphones sur chaque oreillette. Compatible avec les assistants vocaux et la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le casque sans fil peut être utilisé pendant une durée maximale de 40 heures via sa batterie rechargeable en Lithium-ion. Grâce à la charge rapide, un temps de chargement de 3 minutes permet d'obtenir une autonomie supplémentaire de 60 minutes. Pour terminer, le casque est accompagné d'un étui de transport pliable, d'un câble jack long de 1,2 mètre et d'un câble USB.