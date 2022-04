Huawei MateBook D14 : chute de prix sur le PC portable avec un Core i5 (11e génération)

Le Huawei MateBook D14 fait l'objet d'une vente flash chez Amazon. Dans le cadre d'une offre à durée limitée, le PC portable en question avec un processeur Intel Core i5 de 11ème génération bénéficie de 250 euros de réduction.

Après la clé USB 3.0 SanDisk Ultra 128 Go avec plus de 50% de réduction et la webcam Logitech C925e à prix cassé, voici une autre bon plan consacré au monde de l'informatique.

Cette fois-ci, c'est un PC portable de la marque Huawei qui est à l'honneur sur le site Amazon. Jusqu'à ce mercredi 13 avril 2022 inclus, le MateBook D14 du constructeur chinois avec un processeur Intel Core i5 de 11ème génération est vendu à 649,99 euros au lieu de 899,99 euros ; soit une remise immédiate de 250 euros de la part du site e-commerce. Pour information, l'ordinateur portable vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Tournant sous le système d'exploitation Windows 11, le MateBook D14 de Huawei associé au bon plan Amazon est un laptop équipé d'un écran FullView Display de 14 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, et d'un clavier de type AZERTY. On retrouve également un processeur Intel Core de 11ème génération, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD et une batterie de 56 Wh permettant à l'appareil d'être autonome pendant 10 heures. Enfin, la partie connectique se compose d'un port jack 3.5mm, d'un port USB 3.0, d'un port USB 2.0, ainsi que d'un HDMI et d'un USB Type-C.