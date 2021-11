Google Chrome : la barre de recherche est désormais 4 fois plus rapide

Google annonce une série d'améliorations pour Chrome. La firme assure que la barre de recherche du navigateur web est désormais 4 fois plus rapide qu'auparavant. De plus, Chrome consomme désormais moins de mémoire vive.

Les ingénieurs de Google apportent régulièrement des améliorations à Chrome, le navigateur web le plus populaire au monde. Avec Chrome 95, le géant de Mountain View a notamment ajouté la possibilité de créer des groupes d’onglets facilement retrouvables une fois le navigateur fermé et de nouvelles options de sécurité.

Sans surprise, Google ne s'arrête pas là. Dans un billet publié sur le blog Chromium, Yana Yushkina, chef de produit en charge du navigateur web, a dévoilé les importantes améliorations récemment apportées à l'omnibox, la barre de recherche accessible sur le dessus de l'interface de Chrome.

Google améliore la barre de recherche de Chrome et

Désormais, la barre de recherche est capable d'afficher des suggestions et les résultats beaucoup plus rapidement. “La recherche dans Chrome est maintenant encore plus rapide, car les résultats de recherche sont récupérées à l'avance si une requête suggérée est très susceptible d'être sélectionnée”, explique Yana Yushkina.

Concrètement, Google déduit quels sont les termes que vous souhaitez chercher avant qu'ils ne soient tapés dans la barre. Les résultats sont alors récupérés sur le serveur web avec quelques secondes d'avance. La responsable assure que les résultats de recherche ont maintenant 4 fois plus de chance d'apparaître à l'écran en moins de 0,5 seconde. “Une recherche sur six est maintenant aussi rapide qu'un clin d'œil”, se félicite Google.

Lire aussi : Des hackers piratent iOS 15, Windows 10 et Google Chrome lors d’un concours international

Dans un premier temps, cette recherche améliorée est uniquement disponible aux utilisateurs qui s'appuient sur le moteur de recherche de Google. Cependant, Google précise que les moteurs alternatifs peuvent dès maintenant activer l'option pour accélérer la recherche de leurs usagers. Pour profiter des améliorations, assurez-vous que la fonction Saisir semi-automatiquement les recherches et les URL soit activée dans les paramètres de Chrome.

Dans la foulée, la firme de Mountain View a annoncé une nouvelle option visant à réduire l'appétit de Chrome pour la mémoire vive. Grâce à un nouvel allocateur de mémoire, le navigateur web consomme désormais 22% de RAM en moins pour des performances générales en hausse de 9%. Chrome a toujours été connu pour accaparer la mémoire vive des ordinateurs. Il y a quelques années, Google avait d'ailleurs augmenté la consommation de RAM de Chrome afin d'introduire de nouvelles couches de sécurité.