Chrome sur Windows est désormais 25% plus rapide affirme Google

Chrome sur Windows est plus rapide depuis quelques mois. D'après Google, une nouvelle technologie capable de repérer les fenêtres cachées à l'arrière-plan permet d'augmenter les performances du navigateur web tout en réduisant la quantité de ressources nécessaires.

Dans un billet de blog publié ce 9 décembre 2021, Google se félicite d'avoir augmenté la vitesse d'exécution de Chrome sur Windows. Aux dires du géant de Mountain View, une série d'améliorations a été intégrée à la version 86 de Chrome sur ordinateur. Déployée en octobre 2020, cette itération permet de réduire la consommation d'énergie et de ressources des fenêtres en arrière plan qui n'ont pas été minimisées par l'utilisateur.

“Nous avons constaté que près de 20 % des fenêtres Chrome sont complètement couvertes par d'autres fenêtres, c'est-à-dire obstruées. Si ces fenêtres obstruées étaient traitées comme des onglets d'arrière-plan, on constaterait une hausse des performances”, explique Google dans le billet. Notez que Chrome réduit déjà depuis plusieurs années la consommation d'énergie des fenêtres réduites dans la même optique.

Google Chrome sur Windows démarre jusqu'à 25% plus vite grâce à cette nouveauté

Pour déterminer si une fenêtre est obstruée par une autre fenêtre, qu'il s'agisse d'une fenêtre Chrome ou d'une autre application, Google a trouvé un moyen de connaître “l'emplacement des fenêtres natives non Chrome sur l'écran de l'utilisateur”. Grâce à cette technique, le navigateur web réduit la quantité de ressources allouées aux fenêtres qui ne sont pas activement consultées par l'internaute.

Le géant de la Silicon Valley affirme avoir remarqué plusieurs améliorations des performances. Google cite notamment un démarrage plus rapide de 8,5% à 25,8%, une réduction de 3,1 % de l'utilisation de la mémoire de la carte graphique et une réduction de 4,5% des bugs du moteur de rendu.

Sur le même sujet : Chrome 96 accélère la vitesse de navigation avec un tout nouveau cache

D'après Google, le démarrage du navigateur est plus rapide car Chrome se focalise sur les fenêtres qui ne sont pas obstruées par une autre. “Si Chrome restaure deux fenêtres plein écran ou plus au démarrage, l'une des fenêtres risque d'être obstruée. Chrome sautera désormais une grande partie du travail pour cette fenêtre, économisant ainsi des ressources pour la fenêtre de premier plan qui est plus importante“, explique l'entreprise. On vous encourage donc à faire la mise à jour si ce n'est pas déjà fait.