Chrome sur Android : le mode sombre bientôt disponible dans les résultats de recherche Google

Chrome sur Android appliquera bientôt le mode sombre sur les résultats de recherche de Google. D’après une ligne de code apparue dans le code source de Chromium, les développeurs de Mountain View travaillent actuellement sur cette nouveauté tant attendue.

Depuis plusieurs mois, Chrome sur Android est équipé d’un élégant mode sombre. Toutes les pages web que vous visiterez sont désormais assombries si vous activez le mode sombre. Le navigateur adapte en effet l’interface des sites visités avec le thème choisi par les utilisateurs. Malheureusement, ce thème sombre ne s’adapte pas aux résultats de recherche de Google. Ceux-ci sont toujours présentés en blanc dans l’application, au grand dam des yeux des internautes.

Google s’apprête à améliorer le mode sombre de Chrome sur Android

D’après nos confrères de 9to5Google, les développeurs de Google s’apprêtent à corriger ce petit défaut. Une ligne de code a en effet été ajoutée au code source de Chromium, le logiciel libre qui sert de base à Chrome (et à de nombreux autres navigateurs, comme Microsoft Edge).

« Si cette option est activée, les utilisateurs verront une page de résultats de recherche assombrie si Chrome est également en mode nuit » indique le code de Chromium. Concrètement, tous les résultats proposés par le moteur de recherche Google s’adapteront donc au mode sombre. Comme c’est déjà le cas pour les autres sites web, le navigateur va forcer l’interface à changer d’apparence, à l’image du mode nuit de Samsung Browser sur Android qui transforme l’arrière-plan blanc des pages web en noir.

Pour l’heure, on ignore quand Google intégrera cette nouveauté à la version finale de Chrome. On s’attend évidemment à ce que l’option fasse d’abord son entrée sur les déclinaisons Canary et beta du navigateur dans les mois à venir. On vous en dit plus dès que possible.

Source : 9to5Google