Chrome a droit à une mise à jour d’urgence pour corriger une faille de sécurité critique

Encore une faille zero-day de Chrome corrigée en urgence par Google cette année. Il s’agit de la huitième cette année. La firme de Mountain View vient donc de déployer une nouvelle version de son navigateur, que l’on vous conseille de télécharger sans plus attendre pour éviter les mauvaises surprises.

La dernière date de fin novembre, on pensait donc terminer l’année 2023 en paix. Mais c’était sans compter sur la vigilance de Google, qui n’attend jamais avant de corriger une faille critique au sein de Chrome. Juste avant les fêtes, la firme de Mountain View fait donc monter à 8 le compteur des failles zero-day patchées sur son navigateur. Estampillée du doux nom CVE-2023-7024, celle-ci a été repérée les chercheurs en cybersécurité Clément Lecigne et Vlad Stolyarov.

La mauvaise nouvelle, c’est que cette vulnérabilité est peut-être déjà connue des pirates. Auquel cas, on imagine que ces derniers ne se sont pas fait prier pour l’exploiter à des fins malveillantes. Comme à son habitude, Google ne s’est pas étendu sur les spécificités de cette faille, afin d’éviter que d’autres individus profitent de l’occasion pour attaquer les internautes n’ayant pas encore installé la dernière mise à jour.

Comment télécharger la dernière mise à jour de Chrome le plus vite possible

C’est à peine si l’on sait où se trouve la brèche. Le coupable, si on peut l’appeler ainsi, est WebRTC, un module que l’on retrouve chez Chrome comme chez la concurrence. Ce dernier active des fonctionnalités de communication instantanées, en permettant l’accès au micro et à la caméra de l’appareil, ou encore de partager son écran lors d’un appel vidéo. On vous laisse imaginer les conséquences que pourrait avoir une faille dans ce type de technologies.

Comme d’habitude, mieux vaut donc ne pas attendre avant de mettre à jour votre navigateur. Voici un rappel de la marche à suivre pour installer la dernière mise à jour de Chrome :