Google Chrome : n’attendez pas pour télécharger la dernière mise à jour, elle corrige une énorme faille de sécurité

Google a fait savoir à tous ses utilisateurs que la dernière mise à jour de sécurité de Chrome corrige une grave faille de sécurité. La firme n’a d’ailleurs pas précisé les risques encourus par celle-ci, de peur que des individus malveillants en profitent pour l’exploiter sur les appareils n’ayant pas encore installé la dernière version du navigateur.

Google Chrome étant le navigateur le plus populaire au monde, il n’est pas rare que les pirates cherchent — et trouvent — de nouvelles failles de sécurité à exploiter. Google en a bien conscience et, heureusement, parvient à dénicher certaines de ses failles avant les hackers. Appelées failles zero-day, ces vulnérabilités sont d’une importance capitale, devant être corrigées au plus vite.

Régulièrement, Google déploie donc de nouvelles mises à jour de sécurité pour refermer, entre autres, ces brèches dans la protection de son navigateur. La dernière version ne fait pas exception à la règle, puisque la firme demande expressément à ses utilisateurs de l’installer sans tarder. La build 119.0.6045.200 de Chrome sur Windows (et 119.0.6045.199 sur Mac et Linux) est d’ores et déjà disponible au téléchargement.

Comment mettre Chrome à jour pour vous protéger contre les failles de sécurité

À noter que l’on sait généralement quels risques encourent les utilisateurs qui ne mettraient pas à jour leur navigateur pour corriger une faille. Cette fois, Google refuse de dévoiler la teneur de la vulnérabilité tant que la dernière mise à jour n’a pas été téléchargée suffisamment de fois, ce qui donne un indice sur la gravité de cette dernière.

« L’accès aux détails des bugs et aux liens peut être restreint jusqu’à ce qu’une majorité d’utilisateurs soit mise à jour avec un correctif », écrit ainsi Google dans son billet de blog. « Nous maintiendrons également des restrictions si le bug existe dans une bibliothèque tierce dont dépendent d’autres projets, mais qui n’a pas encore été corrigée. »

Voici comment mettre à jour votre navigateur Chrome :