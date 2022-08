Chrome 104 : chargements plus rapides, captures d’écran par zone, voici toutes les nouveautés

La version 104 de Google Chrome est en cours de déploiement et apporte, comme à son habitude, son lot de nouveautés. Au programme : une fonctionnalité qui permet de charger plus rapidement les pages, des captures d’écran plus précises et les traditionnels correctifs de sécurité. Petit tour d’horizon.

Chrome 102 a ajouté des raccourcis clavier inédits, Chrome 103 a ajouté l’utilisation d’une IA pour améliorer la recherche d’images, place désormais à Chrome 104 et à ses propres nouveautés. La firme de Mountain View a débuté le déploiement de la dernière mise à jour majeure de son navigateur le 2 août dernier, l’occasion donc de faire le point sur toutes les fonctionnalités qui rejoignent son arsenal déjà bien rempli.

L’objectif est comme toujours d’améliorer les performances du logiciel, tout en facilitant la vie de ses utilisateurs. Bien entendu, nous avons également droit aux traditionnels correctifs de sécurité qui protège contre les menaces toujours plus envahissantes. La mise à jour est déjà disponible sur Windows, Mac et Linux. On vous liste toutes les nouveautés qui l’accompagnent.

Découvrez toutes les nouveautés de Chrome 104

La première nouveauté notable est un changement dans la manière de charger les contenus intégrés à partir d’autres plateformes, par exemple les vidéos YouTube ou les tweets. D’ordinaire, ces contenus prennent un certain temps à s’afficher puisqu’ils demandent l’exécution de scripts précis qui impactent les performances du navigateur.

Chrome 104 va donc changer cela en chargeant automatiquement les contenus intégrés, sans demander l’autorisation des pages concernées. Auparavant, seules quelques pages permettaient ce fonctionnement. Notez que pour l’heure, cette fonctionnalité est disponible pour seulement 1 % des utilisateurs.

Sur le même sujet : Google reporte de nouveau le blocage des cookies tiers dans Chrome à 2024

Autre nouveauté, les captures d’écran par zone permettent désormais de recadrer soi-même les captures vidéo afin de sélectionner directement la région de l’écran qui nous intéresse. Cela s’avère particulièrement pratique lors de visioconférences, afin de ne montrer que le contenu nécessaire aux autres participants de l’appel.

Chrome laisse également plus de choix aux utilisateurs en matière de sauvegarde de leurs coordonnées bancaires, pour ceux qui ne souhaitent pas les stocker dans leur navigateur. Enfin, Google a corrigé 27 failles de sécurité qui, à elles seules, justifient d’installer la mise à jour pour éviter de se retrouver face à une mauvaise surprise.

Les Chromebook aussi ont droit à une mise à jour de taille

Le navigateur n’est pas le seul à faire le plein de nouveautés, puisque ChromeOS a lui aussi eu droit à un soin tout particulier de la part de Google. Ainsi, l’interface du système d’exploitation a été retravaillée pour y intégrer un tout nouveau launcher, qui ressemble à s’y méprendre au menu Démarrer de Windows. Celui-ci se trouve également au bas de l’écran. Il est possible de modifier l’organisation des applications avec un clic droit, ainsi que de les ranger par nom ou par couleur.

En haut se trouve désormais une nouvelle barre de recherche ainsi qu’un nouveau raccourci pour l’Assistant Google. De nouveaux widgets viennent également rejoindre la collection d’icônes de statuts du système d’exploitation, à savoir un calendrier et la date. Enfin, les Chromebook se dotent de thèmes clair et sombre officiels qu’il est possible de configurer automatiquement.

Comment installer la dernière mise à jour de Google Chrome

Comme indiqué plus haut, les correctifs de sécurité à eux seuls devraient vous convaincre d’installer sans attendre cette mise à jour. Si en plus vous souhaitez profiter des dernières fonctionnalités, voici un petit rappel de la marche à suivre pour télécharger la dernière version du navigateur :

Rendez-vous dans les paramètres en cliquant sur trois points en haut à droite du navigateur

en haut à droite du navigateur Rendez-vous dans Aide puis À propos de Google Chrome

puis Cliquez sur Mettre à jour Google Chrome

Fermez puis ouvrez de nouveau Google Chrome

Ça y est, votre navigateur est désormais à jour et profite des toutes dernières nouveautés en plus d’une sécurité optimale.