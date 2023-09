TikTok : non Elon Musk n’offre pas de bitcoins, c’est une arnaque

Le réseau social TikTok est en ce moment la cible de nombreuses fausses publicités disant qu'Elon Musk offre des cryptomonnaies. Il s'agit évidemment d'une arnaque, soyez prudents.

Vous connaissez le proverbe : quand c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement faux. L'expression n'a jamais été aussi vraie qu'en parlant des arnaques sur les réseaux sociaux. “Vous avez gagné un iPhone 15 ! Cliquez vite !”, “Bravo ! Vous êtes le 10 000e connecté ! Cliquez ici pour réclamer votre prix !” et autres faux messages pullulent sur les plates-formes. Si les pirates en créent régulièrement, c'est tout simplement parce que ça fonctionne. Et ce qui “marche bien”, ce sont les promesses de cryptomonnaies.

En ce moment, c'est TikTok qui fait les frais d'une campagne de fausses publicités. Elles sont postées toutes les heures, et mettent en scène un personnage bien connu : Elon Musk, patron de X (Twitter), Tesla et SpaceX. Certaines sont assez élaborées. On y voit un deepfake du dirigeant soit-disant interviewé par un média américain comme Fox News. Il y explique lancer une opération de don de cryptomonnaies. D'autres publicités sont plus simples, elles comprennent simplement le lien d'un site Web et un code pour recevoir gratuitement des bitcoins.

TikTok est envahi de fausses pubs affirmant qu'Elon Musk offre des cryptomonnaies

Si vous cliquez sur la pub, vous êtes redirigé vers une (fausse) plate-forme d'investissement en cryptomonnaies. Elle prend différents noms : bitoxies, moonexio, altgetxio, cratopex… Vous devez alors créer un compte et entrer le code promotionnel obtenu auparavant. En faisant cela, vous voyez combien de bitcoins vous allez recevoir. L'un des site promet par exemple 0,34 bitcoins, soit environ 8500 €, rien que ça.

Bien sûr, et c'est là qu'est l'arnaque, pour “retirer les fonds, vous devez activer votre compte. Pour activer votre compte, faites un dépôt minimum de 0,005 bitcoin”. Il faut donc payer environ 125 € que les pirates s'empresseront de récupérer, sans rien vous donner en retour. Dit comme ça, la supercherie semble évidente, et pourtant, plusieurs personnes tombent régulièrement dans le panneau. Les fraudeurs feraient bien de se méfier cependant, les peines de prison pour fraude à la cryptomonnaie peuvent monter très haut.

Source : BleepingComputer