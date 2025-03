ChatGPT s’invite dans vos Google Drive et Slack, ne révolution pour le télétravail ?

Imaginez un assistant virtuel capable de fouiller dans vos dossiers Google Drive et vos conversations Slack pour répondre à vos questions professionnelles. Non, ce n'est pas de la science-fiction. OpenAI s'apprête à révolutionner le travail à distance en connectant son IA aux outils que vous utilisez quotidiennement.

OpenAI va bientôt lancer les « ChatGPT Connectors », une fonctionnalité permettant à ChatGPT d'accéder aux données stockées dans Google Drive et Slack des utilisateurs professionnels. Une nouveauté qui promet de transformer radicalement la manière dont les équipes en télétravail collaborent et accèdent à l'information.

Selon un document confidentiel consulté par TechCrunch, cette fonctionnalité sera d'abord proposée en version bêta aux abonnés de ChatGPT Team. Elle permettra à l'IA de puiser dans les fichiers, présentations, feuilles de calcul et conversations Slack pour fournir des réponses contextualisées et pertinentes aux questions des employés.

Lire également – ChatGPT : le prochain abonnement pourrait coûter 20 000 dollars par mois !

Une intégration respectueuse de la confidentialité

OpenAI a mis l'accent sur la sécurité et la confidentialité des données dans le développement de cette fonctionnalité. Les « ChatGPT Connectors » respecteront scrupuleusement les permissions existantes dans Google Drive et Slack. Ainsi, un employé ne pourra pas accéder via ChatGPT à des informations auxquelles il n'a pas normalement accès. De plus, les administrateurs auront un contrôle total sur les canaux Slack et les dossiers Google Drive synchronisés avec l'IA.

Le système fonctionne en créant un index de recherche chiffré des documents et des conversations de l'entreprise sur les serveurs de ChatGPT. L'IA utilise ensuite une version personnalisée du modèle GPT-4o pour analyser ces données et générer des réponses adaptées au contexte de l'entreprise.

Cependant, certaines limitations existent. Par exemple, ChatGPT ne pourra pas analyser les images contenues dans les documents, ni effectuer des analyses poussées des données de tableurs. Les messages privés Slack et les conversations de groupe ne seront pas non plus accessibles à l'IA.

OpenAI prévoit d'étendre cette fonctionnalité à d'autres plateformes comme Microsoft SharePoint et Box dans le futur. L'objectif est de faire de ChatGPT un outil incontournable dans l'environnement de travail moderne, capable d'accéder rapidement à l'information interne de l'entreprise de la même manière qu'il utilise les connaissances générales via la recherche web.

Pour participer au programme bêta, les entreprises devront fournir à OpenAI un échantillon de 100 documents, feuilles de calcul, présentations ou conversations Slack. L'entreprise assure que ces données ne seront pas utilisées directement pour l'entraînement de ses modèles, mais pourront servir à générer des données synthétiques.