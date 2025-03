ChatGPT : le prochain abonnement pourrait coûter 20 000 dollars par mois !

OpenAI, le créateur de ChatGPT, est sur le point de lancer une nouvelle gamme d'agents IA spécialisés, avec des tarifs pouvant atteindre 20 000 dollars par mois, selon The Information.

OpenAI travaillerait sur de nouveaux agents conçus pour répondre à des besoins spécifiques, tels que la gestion des leads commerciaux et le développement logiciel. Les agents IA d'OpenAI seront proposés à différents niveaux de tarification. Un agent destiné aux travailleurs du savoir à haut revenu sera facturé 2 000 dollars par mois, tandis qu'un agent pour les développeurs logiciels coûtera 10 000 dollars mensuels. Le modèle le plus avancé, conçu pour soutenir la recherche de niveau PhD, sera le plus cher, avec un prix mensuel de 20 000 dollars. Ces tarifs marquent une augmentation significative par rapport à l'offre actuelle de ChatGPT Pro, qui coûte 200 dollars par mois.

Ces agents IA sont développés dans un contexte où OpenAI cherche à renforcer ses revenus, après avoir enregistré des pertes de près de 5 milliards de dollars l'année dernière. SoftBank, l'un des principaux investisseurs d'OpenAI, a engagé 3 milliards de dollars pour soutenir ces produits cette année. Cette stratégie vise à positionner OpenAI comme un leader dans le marché de l'IA, en ciblant principalement les entreprises et les institutions académiques.

Une stratégie pour renforcer les revenus

La décision d'OpenAI de lancer ces agents IA à tarifs élevés s'inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier ses revenus et à attirer des clients plus professionels. Les agents IA sont conçus pour augmenter la productivité des entreprises en automatisant certaines tâches complexes, comme la gestion des leads commerciaux et le développement logiciel. Le soutien financier de SoftBank est crucial pour OpenAI, qui cherche à compenser ses pertes financières et à financer ses projets ambitieux, notamment le projet Stargate, qui vise à investir 500 milliards de dollars dans les infrastructures de données IA aux États-Unis.

Les outils avancés deviennent essentiels pour que certaines entreprises puissent rester compétitives. OpenAI mise sur ces agents IA pour renforcer sa position sur le marché, tout en affrontant la concurrence croissante des startups comme DeepSeek, qui développent des modèles IA à moindre coût.