ChatGPT : OpenAI prépare une offre payante, elle coûtera 40 euros par mois

OpenAI, le créateur de ChatGPT, prépare une offre payante destinée aux professionnels. L’entreprise a commencé de promouvoir le service auprès de certains utilisateurs de son intelligence artificielle. Cette offre serait commercialisée 42 dollars par mois, soit une quarantaine d’euros. Reste à savoir, si cette information se confirme, ce que comprend cette offre professionnelle, comment les abonnés pourront amortir ce coût et quand elle sera disponible.

ChatGPT est l’intelligence artificielle qui fait le buzz depuis pratiquement deux mois. Tout le monde a essayé au moins une fois d’interagir avec le programme. Et nombreux sont ceux à avoir obtenu une réponse méritant d’être partagée sur les réseaux sociaux. L’intérêt de ChatGPT est d’apporter des réponses non seulement pertinentes dans la très grande majorité des cas, mais également un niveau d’écriture des messages qui se rapproche de ce que pourrait produire un être humain. A tel point que les professeurs ont interdit son usage dans le cadre scolaire.

Le buzz a largement aidé OpenAI a faire la promotion de son ChatGPT. Mais, comme toutes les entreprises, le développeur ne vit pas d’amour et d’eau fraiche. Depuis le début du mois de janvier, OpenAI parle de monétisation de l’audience afin de sources de revenus. Car, oui, ChatGPT est un produit. Cependant, ses créateurs doivent trouver le modèle économique : quels clients, quels services à valeur ajoutée et quel prix.

OpenAI prépare une offre payante de ChatGPT à 40 euros par mois

Et une première tentative semble avoir lieu en ce moment même. Selon nos confrères de The Verge, OpenAI a invité certains utilisateurs à tester une offre « pro ». Cette dernière offre plusieurs avantages par rapport à l’accès « gratuit ». D’abord, une meilleure stabilité et une plus plus grande disponibilité de l’intelligence artificielle. Ensuite, un temps de réponse bien plus faible. Enfin, OpenAI promet un accès prioritaire aux nouvelles fonctions de ChatGPT (qui ne devraient pas rester exclusives aux abonnés Pro, malheureusement). Bien sûr, le spectre fonctionnel de cette offre payante évoluera.

Le prix de l’accès professionnel serait fixé à 42 dollars par mois (soit une quarantaine d’euros environ), à en croire l’invitation reçue par les prospects d’OpenAI. Un prix qui semble très élevé selon une grande partie des utilisateurs de l’intelligence artificielle. Mais il faut bien sûr prendre un peu de recul. D’abord, le prix annoncé est une première tentative de tarification. Rien ne dit que cela ne changera pas d’ici le véritable lancement commercial. Et rien ne dit qu’il n’y aura pas plusieurs paliers.

En outre, le prix du service est fonction de l’usage qui en est fait. Imaginons que ChatGPT est connecté au service client d’une société. L’intelligence artificielle pourrait alors remplacer des conseillers téléphoniques pour toutes les opérations qui n’ont besoin d’aucune intervention humaine. 42 dollars, dans ce cas, est un coût ridicule. Pour ce genre d’applications, un tarif spécial sera certainement appliqué. OpenAI n’a pas encore indiqué de date de lancement de l’offre « Pro » de ChatGPT. Mais si les premiers tests sont concluant, cela ne devrait pas tarder. D'autant que Google travaille sur une réponse. Et elle pourrait arriver très vite.

