ChatGPT tourne désormais sur Windows 3.1, voici comment

Microsoft incite fortement les utilisateurs du monde entier à passer à Windows 11, mais certains développeurs facétieux continuent de créer des logiciels pour des systèmes d’exploitation antédiluviens. Aujourd’hui, un programmeur du site Dialup.net propose un portage de ChatGPT pour Windows 3.1.

Adapter ChatGPT sur Windows 3.1, un OS lancé en 1992, tient véritablement de la gageure. Non seulement la firme de Redmond a-t-elle cessé de le supporter en 2001, mais de plus, nombre d’interfaces de programmations et d’outils essentiels à la création d’applications modernes manquent à l’appel. Cela n’a pas effrayé Dialup.net, le concepteur de WinGPT, qui propose d’accéder au chatbot d’OpenAI à travers une interface des années 90.

L'utilisation de ChatGPT connaît une croissance exponentielle. MacGPT sur macOS, Bing Chat dans Edge ou encore ChatGPT pour iOS et Android (qui devrait bientôt sortir) : l’IA conversationnelle est désormais omniprésente, et rares sont les systèmes qui ne bénéficient pas de leur propre version du chatbot. La version de ChatGPT pour l’OS antédiluvien tient plus de la démonstration de faisabilité que du produit réellement utilisable. En effet, le portage souffre de plusieurs handicaps par rapport aux versions modernes.

Ce développeur a créé une version de ChatGPT pour Windows 3.1

Le programmeur explicite les problèmes auxquels il a fait face : « la mémoire étant assez limitée sur Windows 3.1, j’ai essayé d’en réduire la quantité nécessaire pour WinGPT, en particulier lors de l’envoi et de la réception de la requête et de la réponse de l’API OpenAI […] J’ai demandé au modèle d’être bref pour faire en sorte que les réponses soient aussi courtes que possible. J’ai également choisi de ne pas envoyer le texte des requêtes précédentes dans les appels à l’API, même si cela signifie que le robot ne sera pas en mesure d’utiliser le contexte de la conversation précédente ».

À lire — Intel annonce discrètement la mort de l’architecture 32 bits, les vieux jeux et logiciels vont disparaître

WinGPT fonctionne sur toutes les versions 16 bits ou 32 bits de Windows postérieures à Windows 3.1, sous certaines conditions (l’implémentation de la bibliothèque Winsock notamment), et il ne fonctionnera pas sur les versions 64 bits de Windows. Par ailleurs, contrairement à l’interface dans le navigateur, WinGPT a besoin d’une clé API OpenAI pour communiquer avec les serveurs de la startup.