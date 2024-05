ChatGPT : tout le monde connaît les outils IA, mais personne ne s’en sert selon cette étude

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, une étude montre que les outils utilisant l'intelligence artificielle sont loin d'avoir envahis notre quotidien. Les chiffres sont même étonnamment bas.



IA par-ci, IA par-là… Parfois, on a l'impression que l'intelligence artificielle est la seule innovation technologique dont tout le monde parle. Mais c'est qu'il y a de quoi. Après le raz-de-marée du robot conversationnel ChatGPT, l'IA a commencé à s'inviter dans presque tous les domaines, permettant des avancées fulgurantes dans la médecine ou certaines industries spécialisées par exemple. N'oublions pas ses dérives également, dont la fameuse fausse visioconférence qui a coûté 25 millions de dollars à une entreprise.

Il en faut bien plus pour arrêter le progrès et la volonté de la France d'intégrer l'intelligence artificielle partout où elle le peut. Et tant pis si les Français en ont peur. Avec tout ça, il est facile d'imaginer que tout le monde se sert de ChatGPT, Midjourney ou Copilot de Microsoft. La réalité est pourtant très différente. Une étude menée par l'Institut Reuters et l'Université d'Oxford met des chiffres concrets sur nos impressions et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont beaucoup plus bas que prévu.

Les outils d'IA sont loin d'être utilisés par beaucoup de personnes au final

Au total, 6 000 personnes ont été interrogées, réparties entre la France, le Royaume-Uni, le Danemark, les États-Unis, L'Argentine et le Japon. La première conclusion est que ChatGPT est 2 à 3 fois plus connu que d'autres outils IA populaires comme Gemini de Google ou Copilot. Cependant, entre 19 et 30 % des répondants n'ont jamais entendu parler de ces programmes. Concernant l'usage, la part des personnes utilisant l'IA au quotidien est minuscule. C'est le Japon qui s'en sert le moins avec 1 % des sondés, tandis que les États-Unis prennent la première place grâce à un maigre 7 %.

En France, 2 % de la population se sert de l'intelligence artificielle quotidiennement. Il y a donc une différence très importante entre la connaissance de l'IA et son utilisation régulière. Sans surprise, ce sont les plus jeunes, entre 18 et 24 ans, qui sont les plus adeptes. 56 % ont essayé ChatGPT au moins une fois, contre 16 % des 55 ans et plus. L'étude pense que l'usage des outils IA va se développer quoi qu'il arrive dans la mesure où ils seront de plus en plus intégrés dans le travail et les services dont se sert déjà beaucoup de monde (mail, messagerie, réseaux sociaux, recherche Internet…).