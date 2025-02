OpenAI : comment utiliser DeepResearch, le nouveau mode de recherche approfondi

Autrefois réservé aux abonnés ChatGPT Pro, le mode de recherche approfondi, aussi appelé DeepResearch en anglais, débarque sans supplément chez tous les abonnés de ChatGPT Plus et autres abonnements payants. On vous explique comment ça fonctionne.

Une nouvelle option débarque dans ChatGPT Plus. Recherche Approfondie ou DeepResearch en version anglaise est un nouvel outil de recherche qui va plus loin dans la construction de réponses complètes et actualisées par l'IA développée par OpenAI. Dans le cadre d'une recherche approfondie, ChatGPT prend le temps d'explorer des données en masse sur le web.

Avant de compiler une réponse complète, et généralement plus fiable que lorsque l'utilisateur choisit d'autres modes. Dans le détail, ce mode de recherche tire partie de capacités d'analyse similaires à celles du modèle o1, avec l'articulation d'une vraie réflexion pour aboutir à un résultat exhaustif. À en croire OpenAI, ce mode de recherche aboutit à des résultats comparables à ce que peut délivrer un chercheur ou analyste humain. Ce qui justifie un temps de réponse assez long pouvant atteindre jusqu'à une trentaine de minutes.

Pourquoi le mode de Recherche approfondie fait passer ChatGPT à la vitesse supérieure

Le mode DeepResearch était déjà disponible depuis quelque temps chez les abonnés ChatGPT Pro. Un tiers vendu 200 dollars par mois, et qui vise plus spécifiquement les entreprises et clients professionnels. Le déploiement du mode de recherche approfondie est donc une bonne nouvelle pour tous les clients des offres d'abonnement moins chères. Pour l'utiliser c'est très simple : il faut d'abord déterminer un sujet qui le mérite – revue de presse, recherche de quelque chose de précis au meilleur prix, conseils juridiques…

Ensuite, si vous payez un abonnement à ChatGPT, une nouvelle option Recherche approfondie devrait apparaitre sous le champ de saisie du prompt. Sélectionnez l'option, et lancez l'IA pour qu'elle se mette au travail. Notez que les abonnés doivent se plier à un quota de requêtes avec ce mode. 10 recherches approfondies par mois sont possibles avec un abonnement ChatGPT Plus. Les abonnés ChatGPT Pro voient quant à eux leur quota passer de 100 requêtes par mois à 120 recherchées approfondies.

Bien que plus complet, ce mode de recherche ne présage en rien de la fiabilité de tout ce que ChatGPT finit par générer. Comme toujours, il est important de vérifier les affirmations de l'IA avant d'utiliser, ou de diffuser ce qu'elle a écrit.