L’organisation à but non lucratif Common Sense Media vient de publier une étude sur l’efficacité présumée du mode pour adolescents de ChatGPT. Les résultats sont on ne peut plus parlants : le contrôle parental est parfaitement inefficace, puisque beaucoup trop simple à contourner.

Pas besoin d’utiliser ChatGPT à longueur de journée pour comprendre que l’IA n’est absolument pas adaptée aux utilisateurs les plus jeunes. Pourtant, les enfants y ont le plus souvent accès dès leur plus jeune âge. Dans l’espoir de paraître responsable, OpenAI a d’abord lancé un contrôle parental sur son application en 2025. Puis, courant de l’été, les protections se veulent encore plus adaptées aux besoins de chacun, avec l’arrivée de ChatGPT for Teens, un mode spécialement conçu pour les adolescents.

Celui-ci comporte les garde-fous habituels pour protéger les utilisateurs mineurs, en plus de quelques fonctionnalités dédiées, comme le mode Étude qui empêche l’enfant d’utiliser ChatGPT pendant ses révisions. Aussi, l’association Common Sense Media, une organisation à but non lucrative américaine qui étudie les risques liés aux médias, a voulu revérifier si OpenAI avait fait amende honorable avec toutes ces nouveautés. Conclusion : c’est encore pire qu’avant.

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Le mode Adolescent de ChatGPT ne sert strictement à rien selon cette organisation

Lors de sa dernière évaluation de ChatGPT en octobre 2025, l’organisation avait donné la note de “haut risque”. Désormais, celle-ci présente des “risques inacceptables” pour les mineurs, avancent Common Sense Media. L’association a mené une enquête de plusieurs mois pour tenter de cerner les limites de ce mode pour adolescents. Les résultats sont aussi peu étonnant qu’effrayants. dans la plupart de cas, un simple prompt permet de contourner toutes les limitations.

Le rapport indique ainsi que les enquêteurs ont discuter pendant semaines de tendances suicidaires et autres pratiques d’automutilation avec l’IA, sans qu’aucune alerte ne soit envoyé au compte désigné comme parent. ChatGPT n’a pas non plus réorienté les utilisateurs vers des associations ou des centres d’appel à même de prendre en charge ce genre de cas. De plus, même après avoir indiqué avoir 13 ans à l’application, ChatGPT a mis plusieurs semaines à requalifier un compte configuré initialement comme adulte.

« Nous ne pensons pas que les tests réalisés par Common Sense Media reflètent fidèlement le fonctionnement concret des mesures de protection destinées aux adolescents mises en place par ChatGPT », a déclaré un porte-parole d’OpenAI à Education Week.