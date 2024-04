ChatGPT : votre souris Logitech peut désormais invoquer l’IA avec un simple bouton

Logitech lance AI Prompt Builder, une petite application donnant accès à ChatGPT en appuyant simplement sur un bouton de sa souris ou de son clavier. L’outil donne alors accès à plusieurs fonctionnalités de l’IA, directement depuis une page web ou toute autre application.

Ce n’est désormais plus un secret pour personne, les appareils du futur auront tous un lien de près ou de loin avec l’intelligence artificielle. Aussi, les constructeurs s’adaptent et imaginent déjà de nouvelles manières de simplifier la vie de leurs utilisateurs. Microsoft, notamment, a décidé d’incorporer une touche dédiée à Copilot sur le clavier de ses PC. Aujourd’hui, c’est au tour de Logitech de s’adonner à cette pratique.

Le fabricant d’accessoires vient en effet d’annoncer le lancement d’AI Prompt Builder. Tout l’intérêt de ce petit outil est, vous l’aurez deviné, qu’il peut se lancer d’une simple pression de bouton. Logitech en a par ailleurs profité pour lancer une nouvelle souris, la Signature AI Edition M750, équipée d’un bouton spécialement dédié au lancement de ChatGPT — car c’est bien l’IA qu’a retenu le constructeur pour son logiciel.

Logitech crée un bouton pour lancer ChatGPT en une seconde

Plus précisément, AI Prompt Builder mâche le travail de l’utilisateur en lui proposant plusieurs « recettes », c’est-à-dire plus tâches que l’on demande régulièrement à ChatGPT. Par exemple, il est possible de sélectionner une portion de texte, appuyer sur le bouton qui est assigné à l’IA puis demander à celle-ci de reformuler, résumer ou réécrire le paragraphe dans un style particulier. Il est également possible de gérer un email et de répondre automatiquement à un message.

À noter qu’il n’est pas nécessaire d’acheter la dernière souris Logitech pour profiter de cette fonctionnalité. Une bonne nouvelle, puisque celle-ci est uniquement disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni à l’heure actuelle. Il suffit d’avoir une souris fabriquée par la marque puis de réassigner les boutons existants à l’aide de son logiciel pilote. En revanche, The Verge souligne qu’il sera nécessaire de posséder une souris relativement récente. Enfin, il faut noter que l’outil est pour l’heure uniquement disponible en anglais.