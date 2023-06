ChatGPT écrit très bien les lettres de licenciement, les RH l’utilisent de plus en plus

Un sondage auprès des employés de la Tech révèle que ChatGPT est de plus en plus fréquemment utilisé dans le milieu, même par les employés RH.

Le monde de la technologie est en plein bouleversement. Alors que les GAFAM passaient il n’y a pas si longtemps pour des modèles de réussite, les vagues de licenciements massifs se sont succédé chez les grands noms de la Silicon Valley. En parallèle, la généralisation de l’Intelligence artificielle a augmenté la productivité de certaines entreprises au détriment, parfois, de l’emploi. B2B Reviews a interrogé « 213 professionnels des RH et 792 employés travaillant dans la Tech » pour comprendre leur relation actuelle et leur rapport à l’Intelligence artificielle.

À lire — ChatGPT : notre top 10 des usages insoupçonnés de l’IA

L’étude nous apprend que les employés de la Tech sont généralement satisfaits de la relation avec leur RH (seul 1 employé sur 10 s’est plaint de quoi que ce soit auprès du service dans les 6 derniers mois), et que l’utilisation de ChatGPT permet aux employés des Ressources humaines d’économiser 70 minutes par semaine. Parmi ceux-là, 10 % d’entre utilisent le chatbot d’OpenAI pour rédiger des lettres de licenciement. En effet, les IA génératives sont désormais capables d’écrire du contenu qualitatif et varié. Il n’est donc pas étonnant qu’ils soient utilisés pour les tâches parmi les plus déplaisantes.

Les RH utilisent aussi ChatGPT pour rédiger des lettres de licenciement

Rares sont les emplois qui ne sont pas menacés par l’automatisation et ChatGPT. Selon OpenAI d’ailleurs, seuls 34 métiers ne seront pas remplacés par l’IA. Ironie du sort, les employés fraîchement licenciés recevront de plus en plus fréquemment la nouvelle à travers un email rédigé par un chatbot. Les employés RH n’utilisent pas la technologie exclusivement qu’à cette fin. Le plus souvent, l’IA est utilisée pour former les employés (21 %), ou pour les enquêtes internes ou les évaluations de performance (dans 20 % des cas).

À lire — ChatGPT remplace déjà des travailleurs, les premiers témoignages sont glaçants

ChatGPT trouve des applications au-delà du monde administratif. Les étudiants ont trouvé un allié précieux en lui pour rédiger leurs devoirs, et elle peut désormais coder des malwares si puissants qu’Europol a lancé une alerte sur les dangers de la nouvelle IA préférée des cybercriminels.