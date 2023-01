ChatGPT : attention à cette fausse application qui cherche à vider votre compte !

Il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir des escrocs surfer sur l'incroyable popularité de l'IA ChatGPT d'OpenAI. En effet, de nombreuses applications tierces tentent de se faire passer pour l'outil officiel sur l'App Store. Bien entendu, ces applis promettent des fonctionnalités supplémentaires en échange d'un abonnement.

Sauf si vous vous appelez Alan Parrish et que vous venez tout juste de sortir de Jumanji, vous avez forcément entendu parler de l'IA ChatGPT. Depuis sa présentation par la startup OpenAI en décembre 2022 et sa mise à disposition au grand public, tout le monde parle de ChatGPT et de l'efficacité de cette intelligence artificielle conversationnelle.

Microsoft a d'ores et déjà de grands projets pour l'outil d'OpenAI, même si rappelons que la société américaine avait déjà injecté un milliard de dollars dans la startup en 2019. Dernièrement, nous avons appris que la firme de Redmond compte intégrer ChatGPT dans sa suite Office. Enfin, les dernières rumeurs évoquent la volonté de Microsoft d'investir pas moins de 10 milliards de dollars dans la jeune entreprise.

Pour l'instant, le seul et unique moyen de tester ChatGPT est de passer via le site officiel de la startup, en cliquant sur l'onglet “Essayer ChatGPT”. Seulement, et il fallait s'y attendre, des escrocs n'ont pas attendu pour surfer sur la popularité de l'outil développé par OpenAI.

The iOS App Store is full of folks putting ChatGPT into a paid wrapper with ambiguous language that would let you believe you’re paying for ChatGPT pic.twitter.com/3w0rK14E5I — Austen Allred (@Austen) January 7, 2023

Les fausses applis ChatGPT envahissent l'App Store

Comme le signale sur Twitter Austen Allred, PDG du l'institut technologique Bloomtech, plusieurs fausses applications tentent de se faire passer pour des versions officielles de l'outil. C'est par exemple le cas de “ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3”, une appli disponible sur l'App Store.

Reprenant sans vergogne le logo officiel de ChatGPT, cette copie propose d'accéder à la fameuse IA. Et bien entendu, en échange d'un abonnement payant mensuel ou annuel (d'autres applis proposent des abonnements hebdomadaires à 7,99 $), vous pourrez profiter de toute “l'expérience ChatGPT” sans les publicités ou limites de temps imposées sur la version gratuite.

Une arnaque… dans le Top 5 des applis dédiées à la productivité

Par ailleurs, pas besoin de préciser qu'il ne s'agit évidemment pas de l'IA d'OpenAI. En d'autres termes, les résultants affichés sont très loin d'être azussi pertinents que ceux fournis par l'outil de la startup. Mine de rien, il y a quoi de s'inquiéter, surtout quand on sait que cette appli figure dans le TOP 5 de la catégorie Productivité de l'App Store.

L'appli compte 12 000 évaluations, certaines positives et d'autres non. “C'est une fausse application”, écrit un utilisateur. “C'est une juste une fausse approbation d'OpenAI et d'autres mauvaises choses”, dénonce un autre. Cerise sur le gâteau, l'appli a passé à plusieurs reprises et avec succès le processus d'examen de l'App Store d'Apple depuis son lancement il y a trois semaines… Ne reste plus à espérer que la marque à la pomme réagisse rapidement pour la supprimer de sa boutique.

Source : MacRumors