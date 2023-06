Cette ville bannit les smartphones à l’école pour les enfants de moins 11 ans

La petite ville irlandaise de Greystones a pris une décision radicale. Collectivement, tous les parents de la commune se sont mis d’accord pour interdire l’usage du smartphone à leurs enfants avant leur arrivée au collège. Si ces derniers peuvent toujours l’utiliser à la maison, leurs parents ont là une bonne excuse pour les faire patienter encore quelques années.

Le débat fait rage depuis des années : faut-il laisser ses enfants en bas âge utiliser quotidiennement un smartphone ? Alors que certains s’inquiètent de l’impact des smartphones sur les capacités cognitives des plus jeunes, une petite ville irlandaise a décidé de prendre les choses en main. À Greystone, toutes les écoles se sont alliées à la municipalité pour interdire les téléphones portables aux enfants avant leur arrivée au collège, soit aux alentours de 11 ans.

La mesure a été votée alors que nombre de responsables ont remarqué des signes d’anxiété chez les enfants causée par la pression sociale d’avoir un smartphone ainsi que par les risques d’exposition à des contenus pour adultes. Pour les parents inquiets, cette mesure est tombée du ciel : « désormais, ils peuvent rejeter la faute sur l’école », s’amuse Rachel Harper, directrice de l’établissement à l’origine du mouvement.

Les parents s’allient pour interdire le smartphone à l’école

« Si tout le monde le fait, on n’a pas l’impression d’être à part. C’est donc beaucoup plus facile de dire non », souligne Laura Bourne, mère d’un enfant à l’école à primaire, avant d’ajouter : « Plus longtemps nous pourrons préserver leur innocence, mieux ce sera. » Une mesure qui ravit également les parents visiblement dépassés par les événements, qui ont bien du mal à comprendre l’intérêt de leur enfant pour ce petit écran.

« C’est le fléau de ma vie, j’ai perdu ma fille », se lamente Nikkie Barrie, mère d’une fille de 11 ans. « Quand la technologie est impliquée, ils restent assis comme des robots engloutis par TikTok ou je ne sais quoi ». Quoi qu’il en soit, le projet a attiré l’attention du ministre de la santé irlandais, Stephen Donnelly, qui souhaite faire du pays ” un leader mondial dans la garantie que les enfants et les plus jeunes ne soient pas ciblés et ne subissent pas de préjudice par le monde numérique ».

