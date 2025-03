Cette vidéo montre des images rares d’une capsule entrant dans l’atmosphère terrestre, une véritable pluie de feu

L'entreprise spatiale Varda a publié les dernières minutes de la descente de sa capsule vers la Terre. Un spectacle magnifique à découvrir dans une vidéo qui réchauffe l’atmosphère, au sens propre.

Lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent le pied sur la Lune le 21 juillet 1969, des millions de gens les voient faire sur leur poste de télévision. Depuis, la technologie de transmission d'images depuis l'espace a bien évolué et nous sommes capable de filmer des événements comme des éruptions solaires, voire d'envoyer des vidéos de chat vers la Terre malgré une distance de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Tous les prétextes sont bons pour fixer une caméra et capturer des images spectaculaires.

Le 14 janvier 2025, la capsule Winnebago-2 (W-2) de la startup américaine Varda part dans l'espace à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, avec 130 autres charges utiles telles que des satellites. Comme son nom l'indique, W-2 est le deuxième engin créé par la firme. Embarquant un spectromètre et un réacteur pharmaceutique, utilisé dans la fabrication de produits du même nom, elle atterrit sans encombre en Australie le 27 février dernier. Et surtout : elle a filmé sa descente.

Regardez ce vaisseau spatial entrer dans l'atmosphère terrestre, des images qui donnent chaud

Varda a publié une vidéo montrant les 9 dernières minutes de l'entrée de W-2 dans l'atmosphère terrestre. L'occasion dans un premier temps d'admirer la courbe de notre planète quand elle passe devant l'objectif, avant de découvrir ce qui donne l'impression d'une pluie de feu. Vers 2 minutes avant la fin, on peut voir le phénomène démarrer alors que la capsule fonce vers le sol à Mach 25, soit 25 fois la vitesse du son.

Des étincelles commencent à apparaître dans le champ, puis elles gagnent en intensité avant de se transformer en déluge orangé prenant tour à tour des teintes rouges, blanches ou jaunes. Un spectacle plus impressionnant que certains feux d'artifice. Au-delà de ce dernier, Varda vise à devenir un acteur majeur de la fabrication de produits dans l'espace, incluant entre autres des médicaments.