Votre Volkswagen peux maintenant vous répondre grâce à ChatGPT, mettez vite votre système à jour

ChatGPT est désormais disponible dans de nombreux modèles Volkswagen, y compris les véhicules électriques de la famille ID, ainsi que les nouvelles Golf, Tiguan et Passat. Cette fonctionnalité, qui est pour l'instant réservée à l'Europe, permet d'améliorer l'interaction avec le véhicule grâce à cet assistant vocal avancé et ses fonctions inédites.

Volkswagen, qui est l'un des principaux constructeurs automobiles au monde, continue d'innover en intégrant des technologies avancées dans ses véhicules. Lors du CES 2024, la marque allemande a présenté, en partenariat avec Cerence, l'intégration de l’IA d’Open AI, ChatGPT dans ses modèles. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour tous les véhicules de la famille électrique ID, comme la nouvelle ID.5 GTX en Europe, ainsi que pour les nouveaux modèles de Golf, Tiguan et Passat.

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux conducteurs de mieux communiquer avec leur véhicule en utilisant un langage naturel. Cette technologie améliore ainsi les capacités de l'assistant vocal IDA. Jusqu'à présent, ce dernier pouvait déjà gérer des commandes vocales pour les réglages climatiques et la navigation, mais l'ajout de ChatGPT rend ces interactions encore plus fluides et intuitives. Mais surtout, cela apporte de nouvelles fonctions inédites.

ChatGPT pourra vous donner les résultats des matchs de football dans votre voiture Volkswagen

Grâce à l'intégration de ChatGPT, l'assistant vocal IDA de Volkswagen peut désormais fournir des informations sur les attractions touristiques. Il peut aussi rapporter les résultats de matchs de football, créer des jeux et même résoudre des problèmes mathématiques. L'objectif est de permettre aux conducteurs de rester concentrés sur la route tout en interagissant avec leur véhicule. Les requêtes qui ne peuvent pas être traitées directement par l’assistant Volkswagen sont envoyées de manière anonyme à l'IA pour obtenir une réponse rapide.

Il est important de noter que, malheureusement, cette technologie n'est actuellement disponible qu'en cinq langues : anglais (US), anglais (UK), espagnol, tchèque et allemand. Pour les utilisateurs francophones, il faudra attendre une mise à jour future pour bénéficier de cette fonctionnalité dans leur langue. En attendant, Volkswagen continue de collaborer avec Cerence Inc.,qui est le leader mondial des solutions d'IA pour l'automobile, pour développer et améliorer son assistant vocal IDA.