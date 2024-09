Cette TV Samsung LED 4K de 65 pouces passe à prix cassé, vite !

S’offrir une belle télévision, c’est chouette. Mais s’offrir une grande télévision, c’est encore mieux. Malheureusement, quand on monte en taille les prix ont tendance à exploser. Heureusement, Cdiscount propose en ce moment un modèle 65 pouces Samsung à prix cassé. Une aubaine !

Si vous cherchez une TV depuis quelques temps, vous avez surement dû remarquer que le prix augmente exponentiellement en fonction de la taille du téléviseur. Et s’il s’agit en plus d’un modèle d’une grande marque, le budget devient vite exorbitant.

Alors quand il y a une belle promotion sur une grande télévision 65 pouces de Samsung, on ne va pas bouder son plaisir. C’est le site Cdiscount qui nous propose cette offre intéressante sur la TV Samsung 65″ DU8505 LED 4K. Habituellement en vente pour plus de 800 €, ce modèle voit son prix chuter de plus de 220 € et s’affiche en promotion pour seulement 579,99 €. Et bien évidemment, la TV est livrée chez vous gratuitement. Ce n’est pas tous les jours que vous trouverez une TV Samsung 65 pouces à moins de 600 €, alors ne trainez pas.

Cette TV Samsung LED 4K de 65 pouces est à moins de 600€

Quand on achète un téléviseur, la première caractéristique qu’on va chercher, c’est la taille. Ici, on profite d’une belle diagonale de 165 cm, ce qui la classe dans la catégorie des grands écrans. On vous conseille d’ailleurs de vérifier que vous avez bien la place pour l’installer avant de craquer. D’un point de vue design, on est sur un modèle élégant, notamment grâce à sa une bordure très fine de 25 mm et son pied central.

Pour la suite des caractéristiques, on profite d’une définition UHD 4K et d’un processeur Crystal 4K pour être certain d’avoir une image nette et détaillée. Avec la technologie Dynamic Crystal Color qui permet d’afficher un milliard de teintes, vous avez un rendu colorimétrique riche et réaliste. La fonction Contrast Enhancer et la technologie HDR permettent aussi d’avoir plus de contraste et un rendu des lumières saisissant. En ce qui concerne la partie audio, les technologies OTS Lite et Adaptive Sound permettent un son plus immersif et dynamique.

Pour les amateurs de gaming, vous avez accès à la plateforme dédiée de Samsung, le Gaming Hub. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de jouer en streaming à vos jeux préférés directement sur votre TV. En plus, avec la technologie Motion Xcelerator, vous avez une image plus fluide. Et avec l’ALLM, vous avez la possibilité de basculer automatiquement les réglages de la TV pour obtenir le moins de latence possible.