Cette TV LED Ambilight Philips est à moins de 400€ chez la Fnac !

Transformez votre salon avec une TV ultra-immersive sans casser votre tirelire ! La Philips 43PUS8009/12, équipée de la technologie Ambilight, est actuellement en promotion chez la Fnac. Profitez de cette offre exceptionnelle pour renouveler votre équipement à un prix défiant toute concurrence.

Profiter de la TV à prix mini

Vous rêvez de transformer votre salon sans vous ruiner ? C’est le moment parfait pour vous offrir la TV LED Ambilight Philips 43PUS8009/12 4K UHD de 108 cm. Actuellement en promotion chez la Fnac, elle est proposée à 399,99 € au lieu de 499,99 €, soit une remise de 100 €. Rarement les téléviseurs Ambilight sont à ce prix-là, une aubaine pour les amateurs d'immersion visuelle et sonore.

Des performances visuelles et sonores au rendez-vous

La TV LED Ambilight Philips 43PUS8009/12 est un téléviseur de 108 cm (43 pouces) offrant une expérience immersive à petit prix. Elle se distingue par la technologie Ambilight à 3 côtés, qui prolonge l’image au-delà de l’écran en ajustant les lumières en fonction du contenu, pour une immersion totale.

Dotée d'une résolution 4K UHD, elle garantit une image nette et détaillée. Le processeur Pixel Precise Ultra HD optimise la fluidité, offrant des couleurs vibrantes et des contrastes précis. Côté audio, la technologie Dolby Atmos assure un son tridimensionnel, parfait pour les films et jeux vidéo.

Avec son système Smart TV TITAN, vous accédez à des applications comme Netflix et YouTube, tandis que ses 3 ports HDMI et 2 ports USB permettent de connecter facilement vos appareils. Sa compatibilité avec ALLM et HDMI VRR ravira les gamers avec une meilleure fluidité de jeu.

Élégante et performante, la Philips 43PUS8009/12 est une excellente option pour profiter d’une expérience audiovisuelle immersive sans se ruiner.

Tout savoir sur la TV Philips chez la Fnac

Une offre à ne pas manquer

Avec ses 100 € de remise, la Philips 43PUS8009/12 est une excellente option pour ceux qui recherchent un téléviseur performant à un prix abordable. Son système Ambilight, sa résolution 4K UHD, et ses fonctionnalités Smart TV en font un choix idéal pour transformer votre salon en véritable centre de divertissement, tout en maîtrisant votre budget. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle chez la Fnac avant qu'elle ne disparaisse !