Cette star des films Marvel aime reprendre son rôle, mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez

Quand un acteur ou une actrice s'engage pour un rôle dans une série ou un film Marvel, il y a de très fortes chances qu'il ou elle signe pour longtemps. Le contrat stipule d'ailleurs que le personnage sera amené à apparaître dans plusieurs productions et qu'il faudra donc se rendre disponible à de nombreuses reprises dans les années à venir. Ce mode de fonctionnement a poussé plusieurs personnes à refuser de jouer dans le MCU (Marvel Cinematic Universe).

Il n'a pas rebuté Elisabeth Olsen pour autant. Révélée en 2011 par le film Martha Marcy May Marlene, elle incarne le personnage de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff, depuis 10 ans déjà. Entre un cameo (non crédité au générique) dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver et la série WandaVision sur Disney+, elle est désormais bien ancrée dans l'univers Marvel. Mais si elle a accepté si souvent d'enfiler le costume de la super-héroïne, ce n'est pas forcément par goût pour ce dernier.

Voici pourquoi cette actrice aime jouer dans des films Marvel

Alors qu'Elisabeth Olsen a techniquement quitté le MCU en 2022 suite aux événements du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, elle dévoile lors d'une interview pourquoi elle ne rechignait pas à rendosser sa combinaison rouge : “Marvel a été quelque chose de tellement constant que j'ai pu y revenir et créer – quel est le mot ? — un sentiment d'assurance dans ma vie qui m'a donné la liberté de choisir d'autres emplois“.

Autrement dit, tourner dans une production Marvel permet à l'actrice de se lancer dans des projets indépendants sans qu'un éventuel échec commercial la mette en danger. Une approche très pragmatique qu'elle n'est pas la seule à adopter. Mark Ruffalo, que vous connaissez sûrement sous les traits de Bruce Banner/Hulk, fait la même chose depuis qu'il incarne le monstre vert. Ces stars sont comme nous au fond : elles prennent un boulot alimentaire qui leur permet de se concentrer sur leur passion. Le salaire n'est sûrement pas le même cela dit.

