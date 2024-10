Cette série a 100 % d’avis positifs, pourtant Disney+ la supprime de son catalogue en même temps que ces titres

Disney+ fait le ménage en supprimant de nombreux films et de nombreuses séries malgré leur qualité. La liste complète n'est pas encore connue, mais plusieurs titres ont déjà disparu.



Rien ne dure indéfiniment, et certainement pas les films et séries présents au catalogue d'un service de streaming. Régulièrement, chacun passe un coup de balai en supprimant ceux qu'il juge trop peu rentables. Netflix le fait tous les mois par exemple. Quant à Disney+, la plateforme a pris l'habitude de frapper un grand coup de temps en temps. On se souvient qu'en février dernier, plus de 200 titres dont de grands classiques tiraient leur révérence.

Parfois, il faut dire adieu à un film deux mois à peine après sa sortie. Dans tous les cas, la nouvelle n'est jamais bien accueillie par les utilisateurs, au contraire. Nombreux sont ceux à monter au créneau sur les réseaux sociaux pour dénoncer une stratégie purement commerciale, au détriment de la qualité intrinsèque des programmes concernés. C'est d'ailleurs exactement ce qui est en train de se passer avec la nouvelle vague de suppression touchant Disney+ depuis quelques jours.

Voici les principaux films et séries qui disparaissent du catalogue Disney+

Parmi les films et séries supprimés chez nous, on retrouve par exemple :

FreeKs

Genius MLX/X

Living For The Dead

Love in Fairhope

Narco Wars

Science Project

Togo

Tout est Possible : Le Retour

Une Lueur d’Espoir

Voyage au Bout de l’Enfer

Une série se démarque : Une Lueur d'Espoir, qui dépeint comment Miep Gies a aidé la famille d'Anne Frank à se cacher pendant la Seconde Guerre Mondiale. Sur le site de critiques Rotten Tomatoes, elle se paye le luxe d'afficher 100 % d'avis positifs de la part des médias (95 % pour les spectateurs).

On regrettera aussi le départ du film Togo avec Willem Dafoe dans le rôle principal. Très apprécié, il raconte l'histoire d'un musher (conducteur de traîneau à neige tiré par des chiens) lors d'une course sur 1 000 km en 1925 pour transporter un sérum et sauver la ville de Nome en Alaska d'une épidémie de diphtérie. La suppression étant en cours, il faut s'attendre à ce que d'autres contenus non mentionnés s'ajoutent à la liste.