Cette première fuite montre qu’iOS 19 pourrait changer complètement le design des iPhone

Une fuite révèle des informations sur iOS 19, le futur système d’exploitation des iPhone. Une vidéo dévoile un aperçu de ce qui pourrait être une refonte visuelle importante. Tout indique qu’Apple souhaite harmoniser ses systèmes pour un fonctionnement encore plus fluide et connecté.

Depuis plusieurs années, Apple fait évoluer l’interface de ses systèmes d’exploitation par petites touches. Chaque version d’iOS apporte son lot de nouveautés et de changements visuels, mais les refontes majeures se font rares. Cette fois, une fuite intrigante suggère qu’iOS 19 pourrait marquer un tournant important. Après les ajustements introduits par iOS 18, la société semble travailler sur une refonte qui pourrait profondément modifier la manière d’utiliser les iPhone.

Une vidéo recréée par le célèbre YouTuber Jon Prosser, basé sur une fuite interne, dévoile les premières images d’iOS 19. Bien que la vidéo originale n’ait pas été diffusée pour des raisons légales, cette recréation permet d’apercevoir une nouvelle interface en cours de développement. L’accent est mis sur l’application Appareil photo, qui adopte un design totalement revisité, inspiré du visionOS de l’Apple Vision Pro. Ce nouvel aspect pourrait être le signe d’un changement plus global au sein d’iOS.

iOS 19 adopterait un design inspiré de visionOS

L’application Appareil photo présentée dans cette fuite affiche des éléments visuels inédits. L’interface repose sur un style de “panneaux transparents” rappelant les fenêtres en verre des systèmes d’exploitation comme Windows Vista ou Windows 7. Ce design, qui semble inspiré de visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro, s’inscrit dans une volonté d’homogénéiser les interfaces d’Apple. Avec cette refonte, la marque à la pomme pourrait chercher à rapprocher ses iPhone des appareils de réalité mixte (XR) que la marque développe, comme le Vision Pro et ses futurs projets de lunettes connectées.

Bien que cette refonte concerne pour l’instant uniquement l’application Appareil photo, il est possible que ce nouveau design s’étende à d’autres parties d’iOS 19. Si tel est le cas, cela représenterait l’une des plus grandes évolutions visuelles depuis plusieurs années. En unifiant le design de ses appareils, Apple faciliterait l’adoption de son écosystème XR par les utilisateurs. En parallèle, cette évolution pourrait aussi préparer les bases pour une interaction plus fluide entre iPhone, iPad et les produits de réalité augmentée.