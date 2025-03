Cette planète mystérieuse possède des nuages de métal et une météo digne d’un film de science-fiction

Le télescope James Webb a fait une découverte fascinante : une planète géante qui voyage seule dans l’espace, sans étoile autour d’elle. Cet astre mystérieux, situé à 20 années-lumière de la Terre, possède une atmosphère remplie de nuages métalliques. Un phénomène rare qui intrigue les astronomes et pourrait en dire plus sur la formation de ces astres.

L’espace est rempli de mondes étranges et inconnus. Grâce aux télescopes modernes, les scientifiques découvrent régulièrement de nouveaux astres aux caractéristiques surprenantes. Parmi eux, on trouve les planètes errantes, qui se déplacent librement dans la galaxie sans être liées à une étoile. Ce type d’objet est difficile à observer, mais il offre une occasion unique d’en apprendre plus sur les atmosphères planétaires et les phénomènes extrêmes qui s’y déroulent.

Récemment, les astronomes ont utilisé le télescope spatial James Webb pour analyser SIMP 0136+0933, une planète errante située à 20 années-lumière de la Terre. Cet astre massif, presque aussi grand que Jupiter, possède une atmosphère unique, composée de nuages de fer et de minéraux magnétiques. Grâce aux instruments infrarouges du télescope, les chercheurs ont pu observer cette planète avec une précision jamais atteinte auparavant.

Le télescope spatial James Webb découvre une planète qui possède des nuages de fer et des aurores géantes

L’étude de SIMP 0136+0933 a révélé que son atmosphère est composée de deux couches distinctes de nuages. La première, située en profondeur, contient du fer vaporisé, tandis que la seconde est formée de forstérite, un minéral riche en magnésium. Ces nuages sont en mouvement constant, ce qui provoque des variations de luminosité qui ont intrigué les astronomes. L’absence d’étoile autour de cette planète permet d’observer ces phénomènes atmosphériques avec une clarté exceptionnelle.

Une autre découverte étonnante concerne les zones de chaleur intense présentes à la surface de la planète. Ces points chauds géants, similaires aux aurores boréales terrestres, pourraient être causés par des tempêtes magnétiques ou par des réactions chimiques complexes impliquant du carbone. Ces phénomènes restent encore mystérieux, et les chercheurs comptent poursuivre leurs observations avec le télescope Nancy Grace Roman, qui sera lancé en 2027. Cette planète errante pourrait ainsi aider à mieux comprendre les conditions extrêmes qui règnent sur certaines exoplanètes.

Source : iopscience