Ces six planètes qui se baladent librement bouleversent notre compréhension de l’univers

Le télescope spatial James-Webb a détecté six planètes géantes dérivant librement dans l'espace. Cette découverte remet en question notre compréhension de la formation des corps célestes.

Le télescope spatial James-Webb (JWST) continue de repousser les frontières de notre compréhension de l'univers. Conçu pour explorer les confins les plus lointains du cosmos, ce bijou de technologie a déjà révélé des merveilles telles que la galaxie spirale Messier 106, située à 23 millions d'années-lumière, et l'exoplanète LHS 1140 b, qui pourrait abriter un océan tempéré. Aujourd'hui, le JWST a détecté six planètes géantes flottant librement dans l'espace, une découverte qui pourrait bien bouleverser nos théories sur la formation des corps célestes.

Ce qui rend cette découverte particulièrement fascinante, c'est la manière dont ces planètes se sont formées. Contrairement aux planètes traditionnelles qui naissent de l'accumulation de gaz et de poussières autour d'une étoile, ces astres errants semblent s'être formés différemment. Ils se seraient créés par l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz, à l'image des étoiles. Ces corps célestes, dont la masse est comprise entre cinq et dix fois celle de Jupiter, brouillent les lignes entre ce qui constitue une planète géante et une naine brune.

Ces planètes géantes formées comme des étoiles intriguent les scientifiques

Grâce à la sensibilité unique du JWST dans l’infrarouge, les chercheurs ont pu détecter ces planètes et analyser leur composition. L'une d'elles est encore entourée d'un disque de gaz et de poussière. Cela suggère qu'elle pourrait donc former des lunes ou même d'autres planètes, créant ainsi un mini-système planétaire sans étoile en son centre. Cette découverte remet en question les modèles actuels de formation des étoiles et des planètes. Elle oblige les scientifiques à repenser leur compréhension de ces phénomènes.

En plus de ces planètes errantes, le télescope James-Webb a permis d'améliorer notre compréhension des naines brunes, des objets plus massifs que les plus grandes planètes mais moins que les plus petites étoiles. L'un des systèmes découverts dans la nébuleuse NGC 1333 comprend l’une d’entre elles accompagnée d'un corps de la taille d'une planète. Les chercheurs prévoient maintenant de poursuivre leurs observations pour étudier l'atmosphère de ces géantes et les comparer aux étoiles et des naines brunes, afin de mieux comprendre ces astres atypiques.

Source : arxiv