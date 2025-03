Cette pilule connectée surveille la santé de vos intestins en temps réel, il suffit de l’avaler

Un nouveau genre de pilule intelligente pourrait faciliter la surveillance des organes internes. Celle-ci vérifie si vos intestins vont bien ou s'il faut envisager un traitement quelconque.

La médecine de demain détectera les maladies différemment. Depuis quelques années, on assiste en effet à une volonté de créer des méthodes de diagnostic les moins invasives possibles. On pense par exemple à ce système qui repère une éventuelle maladie cardiaque en regardant votre iris. En plus de s'affranchir d'un examen parfois coûteux et contraignant, ce genre de procédé est aussi plus facilement utilisable dans des lieux où les infrastructures ne sont pas assez développées.

Dans la même idée, des chercheurs de l'Université du Maryland ont mis au point une pilule intelligente capable de repérer certains problèmes gastriques. En l’occurrence ceux qui peuvent toucher les intestins. Pour les détecter, cela nécessite généralement de passer par des méthodes comme l'endoscopie, soit l'insertion d'une caméra dans le corps. La pilule mis au point aux États-Unis veut s'en passer.

Cette pilule pourrait détecter les problèmes intestinaux sans examen médical invasif

Dotée de 4 capteurs recouverts d'une couche de polymère conducteur, la capsule imprimée en 3D mesure environ 2,8 cm de long pour 1,4 cm de diamètre. Elle est actuellement capable de surveiller l'état des intestins et d'envoyer des données en temps réel via Bluetooth pendant 29 heures d'affilée. Les premiers tests sur des souris sont concluants. La pilule fait sans problème la différence entre un tissu gastro-intestinal sain et un tissu endommagé. Elle possède même une LED qui s'allume pour le signaler.

Lire aussi – Cette IA détecte vos problèmes de santé, vous avez juste à lui tirer la langue

Mieux : elle est capable de repérer des variations subtiles de la perméabilité des parois intestinales, signes de maladie inflammatoire. Les équipes travaillent maintenant à l'optimisation du produit, déjà très encourageant, afin de passer aux tests sur des patients humains. Ce n'est pas la première fois que l'idée d'une pilule spécialisée dans le diagnostic fait son chemin. On se souvient qu'en 2014 déjà, Google annonçait travailler sur une gélule à nanoparticules pour détecter le cancer.

Source : Microsystems & Nanoengineering