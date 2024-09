Cette nouvelle offre sur la Volkswagen ID.3 va vous surprendre !

Volkswagen annonce une importante baisse de prix pour l'ID.3 en Allemagne à partir du 1ᵉʳ octobre 2024. Le constructeur souhaite relancer ses ventes de véhicules électriques en rendant son modèle plus accessible. Une baisse qui pourrait avoir des répercussions dans d'autres pays.

Volkswagen traverse une période de turbulences économiques, marquée par des résultats en deçà des attentes. Pour inverser la tendance, la marque allemande met en place une nouvelle stratégie pour dynamiser ses ventes de voitures électriques, notamment avec la Volkswagen ID.3, un modèle central dans sa gamme. Cette compacte électrique avait déjà été révisée en 2024, avec l'intégration d'améliorations technologiques et ergonomiques.

La Volkswagen ID.3, qui fait partie de la gamme électrique ID du constructeur, a reçu un restylage en début d'année. Parmi les nouveautés, elle bénéficie d’un écran d'infodivertissement de 12,9 pouces et d’un volant multifonction repensé pour une meilleure ergonomie. Cette citadine propose aussi l'intégration de ChatGPT pour des interactions plus avancées avec l’assistant vocal. Conçue pour les trajets du quotidien, la version de base dispose d'une batterie de 52 kWh, et offre une autonomie de 388km qui suffisante pour la plupart des utilisateurs.

À partir du 1ᵉʳ octobre 2024, Volkswagen va baisser le prix de la version de base de l’ID.3 en Allemagne à 33 330 €. Cette version “Pure”, équipée de la petite batterie, verra ensuite son prix tomber sous la barre symbolique des 30 000 €, grâce à une remise temporaire de 3 570 €. Ainsi, le modèle sera proposé à 29 760 € jusqu’à la fin de l’année. Cette réduction marque un tournant pour la marque, qui souhaite rendre ses véhicules électriques plus compétitifs. Volkswagen espère que cette baisse va relancer l’intérêt pour ce modèle.

Cette baisse de prix en Allemagne pourrait avoir des répercussions dans d’autres pays européens, dont la France. Actuellement vendue à partir de 37 900 € chez nous, l'ID.3 pourrait voir son tarif réajusté autour de 34 330 €. Avec le bonus écologique, cela ramènerait le prix de la voiture sous les 30 000 €. Si ce changement de tarif se confirme, il pourrait bouleverser le marché, mettant l’ID.3 en concurrence directe avec des modèles comme la Peugeot e-208 ou encore la Fiat 500e.

