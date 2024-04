Cette nouvelle IA de Google va créer des vidéos à votre place, mais pas comme vous l’espérez

Google présente Google Vids, sa dernière innovation au sein de Workspace. Cette application, propulsée par l'intelligence artificielle, ouvre de nouvelles portes pour les amateurs de vidéo. Pensée pour faciliter la création de contenus, elle s'annonce comme un compagnon idéal pour exprimer ses idées de manière visuelle.

Google ne cesse d'explorer les possibilités offertes par l'intelligence artificielle en l'implantant au cœur de ses services. Récemment, l'entreprise a rendu nos vies un peu plus faciles en intégrant Gemini, son assistant IA, dans des applications telles que Gmail et Google Docs. Aujourd'hui, cette évolution continue avec Google Vids, un nouvel outil destiné à simplifier la création de vidéos, sans nécessiter de compétences techniques particulières.

Depuis longtemps, Google Workspace – anciennement connu sous le nom de G Suite – rassemble des outils de travail et de collaboration essentiels comme Docs, Sheets et Slides. Avec l'annonce de Google Vids lors de l'événement Google Cloud Next 2024, cette suite s'enrichit d'une fonctionnalité attendue : la création simplifiée de vidéos. Destiné aux abonnés payants de Workspace dès juin, cette nouvelle application a pour but de démocratiser la production vidéo.

Google accueille Vids, un outil simplifié pour créer des vidéos avec l'aide de l'IA

Vids a pour but de rendre la création vidéo ludique et intuitive. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle, cet outil va guider pas à pas l'utilisateur, de la conception du projet jusqu'à sa finalisation. Il commencera en proposant des modèles prédéfinis, puis facilitera l'intégration de différents contenus. Avec cette nouvelle application, vous n’aurez plus besoin d'être un expert pour créer des vidéos. Ce logiciel va vous proposer des scripts automatiques, des choix de narrations et la possibilité d'ajouter facilement des images ou des clips.

Cette approche de la création vidéo par Google démocratise l'accès à des outils auparavant réservés aux professionnels du montage. Pour les professionnels, Google Vids se révèle être un outil pratique. Il simplifie la création de vidéos pour des besoins variés comme des présentations d'entreprise, des modules de formation ou encore des initiatives de marketing. Pour un responsable marketing qui planifie le lancement d'un nouveau produit, il aura la possibilité d'assembler rapidement une vidéo en y intégrant des données issues de Sheets ou des éléments importants tirés de Docs.

Du côté des amateurs, l'accès à Google Vids est tout aussi avantageux. L'application offre un espace pour exprimer sa créativité. On imagine facilement un clip qui pourra immortaliser les temps forts d'un voyage ou créer une invitation originale pour une fête.