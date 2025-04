Vous pouvez enfin montrer tout ce que vous voyez à l’IA Gemini de Google sans avoir à casser votre tirelire, voici comment

Google ouvre l’accès à l’une des fonctions les plus innovantes de son IA Gemini. Le partage d’écran en direct, jusque-là réservé à certains appareils et à ceux qui payaient, devient disponible pour tous.

Les fonctionnalités d’intelligence artificielle évoluent rapidement sur les smartphones. Au-delà des simples réponses textuelles, les assistants vocaux cherchent à offrir des interactions plus riches, plus naturelles et visuelles. Depuis quelques années, Google développe activement des outils capables d’accompagner les utilisateurs dans des tâches variées avec Gemini. Qu’il s’agisse d’organiser des projets, de résoudre des problèmes techniques ou d’obtenir des conseils pratiques en direct, ces nouveaux services rendent l’IA beaucoup plus accessible.

Après une phase de lancement limitée, Google annonce que le partage d’écran en temps réel via Gemini Live est désormais accessible à tous les utilisateurs Android. Initialement réservé aux Pixel 9, Galaxy S25 et aux abonnés Gemini Advanced, cette fonction permet à l’assistant d’observer l’écran du téléphone pour mieux comprendre les besoins de l’utilisateur. Concrètement, il suffit d’ouvrir la fenêtre “Demander à Gemini” et de cliquer sur “Partager l’écran avec Live” pour activer la fonction. Cette nouveauté ne demande aucune installation supplémentaire et s’intègre directement à l’application Gemini.

Avec Gemini Live, les utilisateurs peuvent montrer ce qui s’affiche sur leur écran ou utiliser la caméra de leur appareil tout en dialoguant avec l'assistant. Cette interaction rend la communication plus fluide et intuitive. Par exemple, il devient possible de faire défiler une page web, de montrer un problème rencontré dans une application ou de filmer un objet pour obtenir des conseils en temps réel. Une notification spéciale s’affiche pendant le partage pour garantir la confidentialité, avec la possibilité d’arrêter la session à tout moment d’un simple geste.

Google précise que cette fonction est conçue pour aider à organiser des espaces de travail, lancer des projets créatifs, résoudre des pannes techniques ou recevoir des suggestions personnalisées. En complément, l’entreprise rappelle l’importance de la protection des données personnelles. Il est possible de configurer une suppression automatique des activités audio, vidéo et écran via les paramètres de son compte. En rendant cette fonction accessible à tous sans abonnement payant, la société nous montre bien qu'elle cherche a confirmé son ambition de démocratiser l’utilisation de son IA.

We’ve been hearing great feedback on Gemini Live with camera and screen share, so we decided to bring it to more people ✨

Starting today and over the coming weeks, we're rolling it out to *all* @Android users with the Gemini app. Enjoy!

— Google Gemini App (@GeminiApp) April 16, 2025