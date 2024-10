Cette mise à jour Samsung rend certains smartphones inutilisables, attention si vous possédez l’un de ces 3 modèles

De nombreux utilisateurs de smartphones Samsung rencontrent un problème après une récente mise à jour. Leurs appareils se retrouvent bloqués en boucle de démarrage, les rendant inutilisables. Une réinitialisation complète semble être la seule solution pour le moment.

Les mises à jour logicielles sont censées améliorer les appareils et corriger les bugs, mais elles peuvent parfois causer des problèmes inattendus. Ce n'est pas la première fois que Samsung fait face à ce genre de situation : en mai dernier, la mise à jour One UI 6.1 avait rendu certains Galaxy S22 inutilisables. Elle forçait les utilisateurs à réinitialiser leur téléphone. Ces incidents ont contraint la marque à suspendre temporairement le déploiement de cette mise à niveau. Aujourd'hui, une autre semble causer des problèmes similaires sur certains modèles.

Un nombre croissant d’utilisateurs rapportent que leurs téléphones sont bloqués dans une boucle de démarrage après l'installation d'une mise à jour récente. D'après les premières constatations, le problème pourrait être lié à la mise à jour du SmartThings Framework, un service intégré dans de nombreux appareils Samsung. Ce service permet de gérer les connexions et interactions entre les objets connectés de la maison.

La dernière mise à jour du SmartThings Framework bloque principalement les Galaxy S10 et Note 10

Ce dysfonctionnement affecte principalement les Galaxy S10 et Note 10, mais d'autres modèles comme le Galaxy M51 semblent également touchés. Les téléphones affectés ne parviennent pas à démarrer correctement et restent bloqués dans une boucle de démarrage, rendant l’appareil inutilisable. Pour l’instant, la seule solution identifiée consiste à le réinitialiser complètement en utilisant le mode récupération, ce qui efface toutes les données non sauvegardées.

Samsung n'a pas encore communiqué officiellement sur l'origine du problème ni sur une éventuelle mise à jour corrective. Cependant, les utilisateurs touchés sont fortement encouragés à ne pas installer cette mise à niveau tant qu'une solution n'est pas disponible. En attendant, il est recommandé de sauvegarder régulièrement ses données pour éviter toute perte en cas de dysfonctionnement similaire. Les discussions en ligne sur Reddit et d'autres forums montrent que la communauté des utilisateurs est en attente d'une réponse rapide de la société, qui doit encore évaluer l'étendue de la situation.

Source : Android Authority