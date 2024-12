Cette IA vous prépare un double numérique pour dialoguer avec vos proches le jour où vous ne serez plus de ce monde

L’intelligence artificielle repousse une nouvelle fois ses limites. Une technologie permet désormais de créer un double numérique d’une personne disparue, capable de répondre comme si elle était encore là. Une innovation qui fascine et bouleverse notre rapport au souvenir et à la mémoire.

L’idée d’une immortalité numérique, autrefois réservée à la science-fiction, devient une réalité. Grâce aux avancées de l’intelligence artificielle, il est désormais possible de créer un double numérique interactif d’une personne après son décès. Life’s Echo, une entreprise spécialisée, utilise des technologies avancées pour préserver la personnalité, la voix et les souvenirs d’un individu. Cette innovation s’inscrit dans une tendance où l’IA s’invite dans tous les aspects de nos vies, y compris dans ce qu’il y a de plus intime : la mémoire de nos proches disparus.

Le processus proposé par Life’s Echo repose sur des séances d’entretiens approfondis avec une IA. Ces derniers, menés par une intelligence artificielle appelée Sarah, permettent de collecter des souvenirs, anecdotes et émotions en posant plus de 1 000 questions. Ces informations sont ensuite utilisées pour créer un double numérique capable de répondre de manière réaliste à des questions posées par les proches. Imaginez demander à ce dernier ce qu’il ressentait lors de son mariage ou son premier emploi, et recevoir une réponse dans sa propre voix, avec des détails personnels.

Life’s Echo transforme vos souvenirs en un double numérique interactif

L’idée d’un double numérique n’est pas totalement nouvelle. En 2023, des applications comme HereAfter AI proposaient déjà de transformer les souvenirs et la voix d’une personne en chatbot interactif. Cependant, Life’s Echo va plus loin en combinant une imitation réaliste de la voix et des réponses basées sur des entretiens approfondis. Selon ses créateurs, cette technologie offre un moyen de préserver les histoires et la personnalité d’un individu pour les générations futures. Si l’idée peut paraître réconfortante, elle a un impact émotionnel et éthique qui ne laisse personne indifférent.

En offrant la possibilité de dialoguer avec un être cher disparu, ce double numérique redéfinit notre rapport au deuil et à la mémoire. Il permet de transmettre des récits intimes et des voix aux générations futures, tout en modifiant la frontière entre le réel et le virtuel. Cette technologie ouvre une nouvelle ère dans l’utilisation de l’intelligence artificielle, qui transforme profondément notre relation à l’identité et à la postérité.