Comment se protéger des appels où l’IA imite vos proches pour vous arnaquer

De plus en plus d'escrocs ont recours à l'intelligence artificielle pour passer des appels avec la voix de quelqu'un que vous connaissez. Il existe plusieurs manières d'éviter le piège, les voici.



“Allô ? Oui c'est moi. J'ai un petit souci là, et j'aurais besoin que tu m'aides. Est-ce que pourrais me faire un virement de 300 € sur le compte que je t'envoie par message ? Je te rembourse dès que possible, promis“. Vous avez peut-être reçu ce genre d'appel dernièrement. Si la demande vous a paru étrange, elle vient tout de même de quelqu'un que vous connaissez bien. Un frère, une sœur, un ami proche… Le problème, c'est que cette personne ne vous a jamais appelé. Une IA a parlé a sa place.

L'intelligence artificielle est capable d'imiter à la perfection la voix d'un être humain avec quelques secondes d’enregistrement seulement. Une possibilité que les escrocs n'ont pas manqué d'exploiter pour créer un nouveau type d'arnaque. Se faire passer pour votre patron sur WhatsApp, par exemple, est à la portée de tous désormais. Devant ce fléau prenant de plus en plus d'ampleur, il convient d'appliquer quelques astuces simples pour ne pas tomber dans le panneau.

Attention aux arnaques par IA qui imitent vos proches au téléphone, voici comment se protéger

Dans la mesure où, le plus souvent, un pirate va imiter la voix d'un membre de votre famille ou votre compagnon/compagne, le plus simple est de mettre au point avec eux une phrase de sécurité. Ne l'écrivez nulle part sur Internet afin d'éviter que l'IA la récupère. Ainsi, seules les personnes concernées la connaîtront et pourront la prononcer. Choisissez quelque chose que vous ne diriez pas dans une conversation normale et qui n'a pas de sens autrement.

Dans la même idée, vous pouvez aussi demander à l'interlocuteur de confirmer un événement privé récent. Ensuite, soyez attentif au ton de la voix. Une IA paraîtra monocorde, sans émotion, ou à l'inverse insistera sur des mots de manière étrange. Une autre méthode simple est de raccrocher puis rappeler la personne qui vient apparemment de vous appeler. Enfin, d'une manière générale, méfiez-vous des demandes inhabituelles concernant des données bancaires ou des transferts d'argent.