Cette GeForce RTX 3050 sans ventilateur de Palit va faire pâlir la concurrence

Palit prépare le lancement d'une carte graphique GeForce RTX 3050 6 Go sans ventilateur. Elle offre une solution silencieuse et performante dans un marché où Nvidia cherche à diversifier son offre avec des produits abordables.

D'après des rumeurs, Palit, partenaire de Nvidia, est en train de finaliser sa carte graphique RTX 3050 6GB KalmX, ciblant les utilisateurs à la recherche de solutions silencieuses. Cette carte constitue une étape importante dans la stratégie de Nvidia, qui vise à étendre sa gamme avec des options plus abordables, comme en témoigne l'annonce d'une potentielle RTX 3050 Ultra prévue pour 2024. Bien qu’elle ne soit pas classée parmi les meilleures cartes graphiques pour les jeux exigeants, elle représente un excellent choix pour les amateurs de médias désirant un GPU silencieux pour leur home cinema.

La RTX 3050 6 Go de Palit s'inscrit dans un contexte où Nvidia a déjà établi des standards élevés avec ses séries RTX 3070 et 3080, ainsi que les récentes RTX 4080 et 4090, offrant une performance exceptionnelle pour les gamers et les professionnels. En tant que solution plus abordable et silencieuse, elle vient compléter cette gamme en ciblant un segment de marché différent, celui des utilisateurs souhaitant combiner performance et silence.

Palit lance une GeForce RTX 3050 6 Go qui fonctionne sans ventilateur

La RTX 3050 6GB KalmX se distingue par son refroidissement passif, offrant des avantages considérables en termes de silence et de fiabilité due à l'absence de pièces mobiles, réduisant ainsi les risques de panne mécanique et l'accumulation de poussière. La carte est prévue avec une puissance de 115W, un chiffre supérieur de 50% à celui des anciens modèles GTX 1650/1050 Ti KalmX, nécessitant ainsi une solution de refroidissement plus performante. Malgré l'augmentation de la puissance, la conception sans ventilateur de la carte assure une absence totale de bruit. En outre, cette carte graphique bénéficie d'une architecture GA106 ou GA107 avec 2 560 cœurs GPU, et elle opère avec une horloge de base de 1 042 MHz et une horloge boost de 1 777 MHz. Sa configuration mémoire inclut 6 Go de VRAM avec une bande passante de 168 GB/s, offrant ainsi des performances adéquates pour une variété d'applications multimédias et de jeux légers.

La GeForce RTX 3050 6GB KalmX de Palit, avec son fonctionnement sans ventilateur, est une solution idéale pour les Home Theater PCs (HTPCs) et pour ceux qui recherchent un ordinateur ultra-silencieux. Elle est parfaitement adaptée aux utilisateurs qui privilégient un environnement sans bruit, que ce soit pour des tâches multimédias, des applications de bureautique ou des jeux vidéo peu exigeants. Sa polyvalence en fait un choix judicieux pour diverses configurations d'ordinateurs de bureau, offrant ainsi une alternative silencieuse dans un marché dominé par des cartes graphiques plus bruyantes. Son lancement est attendu autour de février 2024, après le Consumer Electronics Show (CES) qui aura lieu la semaine prochaine.

Source : Tom's Hardware