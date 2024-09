Cette fonction indispensable de Windows 11 va enfin arrêter de planter, c’est Microsoft qui le dit

Microsoft vient d'annoncer avoir corrigé un problème qui causait des plantages récurrents pour de nombreux utilisateurs de Windows 11. Grâce à une nouvelle mise à jour, cette fonctionnalité essentielle devrait désormais être plus stable.

Depuis quelques semaines, certains utilisateurs de Windows 11 rencontraient des problèmes lorsqu'ils tentaient d'ouvrir l'Explorateur de fichiers. L'application plantait de façon inattendue, rendant son utilisation très frustrante. Par exemple, des bugs se produisaient souvent lorsque les utilisateurs tentaient de naviguer entre plusieurs dossiers ouverts simultanément ou essayaient de déplacer des fichiers d'un dossier à un autre. Ces erreurs pouvaient également survenir en accédant à l'Explorateur via la barre des tâches.

Microsoft a annoncé avoir résolu ce problème dans la récente mise à jour KB5041587 (Build 22621.4112). Ce bug, déjà tenté d’être corrigé l'an dernier, continue d'affecter les utilisateurs jusqu'à cette nouvelle version. Selon l'entreprise, cette fois le problème va disparaître définitivement, et l'on devrait constater une nette amélioration de la stabilité de leur système. En plus de cette correction, Microsoft a apporté d'autres modifications qui rendent l'Explorateur de fichiers plus pratique pour tous. Cette mise à niveau sera disponible pour tous à partir du 10 septembre via Windows Update.

Outre ces correctifs, l'Explorateur de fichiers bénéficie d’une nouvelle fonctionnalité très pratique pour les utilisateurs qui gèrent plusieurs dossiers en même temps. Il est désormais possible de dupliquer un onglet déjà ouvert d’un simple clic droit, une option qui permet de naviguer rapidement dans un dossier sans avoir à le rechercher à nouveau. Ce petit ajout simplifie grandement la gestion de multiples dossiers ouverts en parallèle, et fait gagner du temps et réduit les manipulations répétitives.

En plus de cette amélioration, Microsoft a corrigé des problèmes qui affectent la recherche avec le raccourci “Ctrl + F“. Celle-ci ne fonctionnait pas correctement pour certains utilisateurs. Des améliorations ont aussi été apportées pour les personnes utilisant des lecteurs d’écran, cela leur garantit une meilleure accessibilité dans la navigation des fichiers. La société continue donc à rendre son dernier OS plus stable et plus accessible, tout en y ajoutant des options pratiques.

Source : Microsoft