Cette fonction bien pratique de l’iPhone 15 Pro sera disponible sur tous les modèles d’iPhone 16

L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus vont bien adopter le bouton Action personnalisable, qui était exclusif aux modèles Pro sur la génération précédente. D'autres détails sur les prochains appareils d'Apple se confirment également par le biais d'une vidéo.

Le design de l'iPhone 16 se dévoile un peu plus à travers une indiscrétion du leaker Ice Universe. Dans une vidéo publiée sur X, il exhibe une coque destinée à un futur smartphone d'Apple. On comprend qu'il ne s'agit pas d'un modèle Pro puisque la protection ne propose que deux espaces pour les capteurs photo. Il peut donc s'agir soit de l'iPhone 16, soit de l'iPhone 16 Plus, avec une petite préférence pour ce dernier étant donné la taille que semble adopter cette coque (la main qui la tient peut servir d'échelle).

Ce qui est intéressant ici, c'est que l'on aperçoit une nouvelle protubérance au niveau de la tranche gauche, aux côtés des touches de volume. Celle-ci va probablement accueillir le bouton Action, introduit sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max l'année dernière. De précédentes fuites évoquaient déjà la possibilité de le voir débarquer sur les modèles standards, la vidéo (disponible en fin d'article) nous le confirme.

Un bouton d'action et une touche de capture pour l'iPhone 16

Pour rappel, le bouton Action est personnalisable et fait office de raccourci pour lancer des commandes souvent utilisées plus rapidement. Il peut servir à activer ou désactiver le mode Silence (il remplace d'ailleurs l'ancien bouton Sonnerie/Silence) ou un mode de concentration, d’ouvrir l’app Appareil photo, d’activer ou de désactiver la lampe torche, de démarrer ou d’interrompre l’enregistrement d’un mémo vocal, d’ouvrir l’app Loupe, de lancer une traduction, d’ouvrir une app, d’exécuter un raccourci programmé ou d’accéder à une fonctionnalité d’accessibilité. D'autres actions seront possibles avec iOS 16.

La coque de cet iPhone 16 (Plus) révèle également un trou sur la tranche droite pour un autre nouveau bouton, placé sous la touche de démarrage. Il s'agirait du bouton de capture, dont on parle depuis quelque temps. Encore mystérieux, il devrait être utile pour prendre des photos, zoomer ou faire la mise au point sans avoir à toucher l'écran. Avec la protection montrée dans la vidéo, il serait laissé à l'air libre, suggérant que son utilisation nécessite plus de précision que les autres boutons.