WhatsApp renforce sa lutte contre les arnaques, voici ses nouvelles mesures anti-fraude

WhatsApp s’attaque à un fléau qui touche de plus en plus d’utilisateurs. Une nouvelle vague de mesures vient d’être annoncée pour mieux détecter et bloquer les tentatives d’arnaques. La plateforme vise à protéger ses groupes et discussions privées contre les escroqueries organisées.

WhatsApp enchaîne les nouveautés ces derniers mois. Après avoir lancé une fonction de résumé automatique des messages grâce à l’IA de Meta, et permis aux utilisateurs de choisir la qualité des photos et vidéos reçues, l’application s’attaque désormais à un autre problème bien plus critique : les arnaques en ligne. De plus en plus fréquentes, ces escroqueries prennent souvent la forme d’investissements fictifs ou de fausses opportunités d’emploi, relayées dans les discussions privées ou les groupes.

Selon une annonce officielle, la messagerie a supprimé plus de 6,8 millions de comptes entre janvier et juin 2025, tous liés à des centres d’arnaques organisés, notamment en Asie du Sud-Est. Ces groupes utilisent des méthodes bien rodées : promesses de gains faciles, investissements crypto, systèmes pyramidaux. Certaines opérations ont même été menées en coopération avec Meta pour démanteler un réseau criminel basé au Cambodge. Ce dernier utilisait plusieurs plateformes, dont WhatsApp, Telegram, TikTok et même ChatGPT, pour piéger les victimes.

WhatsApp déploie un avertissement de sécurité dans les groupes et messages inconnus

Pour freiner ces escroqueries, WhatsApp déploie de nouveaux outils anti-fraude. Lorsqu’un inconnu vous ajoute à un groupe, un aperçu de sécurité s’affichera désormais. Il permettra de quitter le groupe immédiatement, sans même lire les messages, et sans recevoir de notifications, sauf si vous l’autorisez. Cette mesure vise à empêcher l’infiltration massive de groupes malveillants créés pour arnaquer les utilisateurs.

Du côté des messages privés, WhatsApp teste une nouvelle alerte contextuelle. Elle apparaît lorsqu’un utilisateur entame une conversation avec un numéro inconnu. L’objectif est d’inciter à la prudence en fournissant plus d’informations sur le contact avant de répondre. En parallèle, la plateforme encourage chacun à prendre un temps de réflexion, à vérifier l’identité de son interlocuteur, voire à effectuer un appel audio ou vidéo pour confirmer. Ces mesures s’ajoutent à une stratégie plus large qui veut réduire les fraudes à grande échelle grâce à des outils automatisés et à une meilleure sensibilisation des utilisateurs.