Cette extension pour Chrome vole vos identifiants et utilise votre PC pour miner des cryptos

Cloud9 est un malware découvert par la compagnie de cybersécurité Zimperium. Selon cette dernière, de « simple » utilitaire de minage de cryptomonnaies, ce virus s’est en très peu de temps transformé en outil à tout faire pour les hackers sous forme d'extension pour Chrome.

Le spécialiste en sécurité Nipun Gupta a partagé le résultat de ses recherches concernant Cloud9, un malware sous forme d'extension pour Chrome. Il ne contient que trois fichiers JavaScript, mais à en croire les experts, les hackers le font évoluer rapidement pour le rendre toujours plus polyvalent et virulent.

Les navigateurs sont devenus le centre de nos vies numériques. Si les pirates y avaient librement accès, ils connaîtraient nos goûts et habitudes, mais pourraient également mettre la main sur tous nos identifiants et de ce fait, à tous sur nos comptes en ligne. C’est pourquoi les hackers cherchent par tous les moyens à pirater les internautes pour mettre leurs données en vente. En l’occurrence, Cloud9 se présente sous la forme d'une extension pour Chrome. C'est un véritable couteau suisse du cybercriminel comme en atteste l'impressionnante liste des fonctionnalités proposées.

Cloud9 servait d’abord à miner des cryptomonnaies, puis a beaucoup évolué

Initialement programmé pour miner des cryptomonnaies en utilisant les ressources de votre machine, Cloud9 peut désormais faire office de keylogger et s’emparer des données copiées dans le presse-papier. Il télécharge des malwares et autres codes malicieux depuis Chrome et vole les informations contenues dans les cookies et les sessions. Il peut prendre le contrôle de votre ordinateur à distance. Cela lui permet de lancer des campagnes de DDoS ou encore de démarrer un adware en tâche de fond.

Le chercheur de Zimperium tient à rassurer les internautes. Ce malware extrêmement nuisible ne concerne qu’une minorité d’entre vous. Tant que vous vous procurerez vos extensions sur le Chrome Web Store, un site sûr et sous la constante surveillance de Google, le risque d’infection par Cloud9 restera quasi nul. Comme souvent, le danger vient des fichiers issus de sources non authentifiées. Cloud9, par exemple, est intégré dans de fausses mises à jour d’Adobe Flash Player, un logiciel pourtant mort et enterré, que vous devriez désinstaller, si vous l'avez sur votre ordinateur.

