Cette console rétro inspirée de la PS1 promet de faire revivre vos classiques en 1440p

Les consoles rétro connaissent un nouvel âge d’or grâce à des technologies modernes comme le FPGA. Après la renaissance de plusieurs modèles, une console inspirée de la PlayStation 1 fait parler d’elle avec ses performances impressionnantes et un design qui ravira les nostalgiques.

Ces dernières années, les consoles rétro ont retrouvé une popularité sans précédent, notamment grâce aux appareils utilisant la technologie FPGA. Contrairement aux émulateurs classiques, ces dernières reproduisent fidèlement le fonctionnement des machines originales. Un exemple est l’Analogue 3D, une console qui ressuscite la Nintendo 64 et qui promet de faire tourner ses jeux en 4K sans latence ni bugs graphiques. Ce nouvel engouement pousse les fabricants à innover encore davantage, en rendant hommage aux classiques qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo.

Parmi ces nouveautés, une console inspirée de la PlayStation 1, appelée R²one, fait sensation. Celle-ci reprend les codes de la première PlayStation avec des ports dédiés aux cartes mémoire et manettes d’origine, tout en ajoutant des technologies modernes comme des sorties HDMI jusqu’à 1440p, des ports USB-C, ou encore la compatibilité Bluetooth et Wi-Fi. Cette machine reste une icône, comme l’a récemment démontré Sony avec son édition limitée de la PS5 et PS5 Pro “30th Anniversary”, qui reproduit le design de la PS1 pour célébrer ses 30 ans.

Le R²one permet de jouer aux jeux PS1 et bien plus en 1440p

Le R²one ne se limite pas à l’esthétique rétro. Grâce à son port d’extension, elle pourra même lire les disques originaux de la PS1 grâce à un module optionnel, et potentiellement d’autres formats à l’avenir. De plus, la console est compatible avec tous les cœurs FPGA MISTer, qui permettent de jouer à une vaste sélection de jeux rétro issus de consoles comme la Sega Genesis ou la Nintendo 64. Cette polyvalence séduira les amateurs de rétro-gaming en offrant une reproduction fidèle des jeux originaux et une jouabilité sans défaut.

Proposée à partir de 149 $ (environ 139 €) pour les précommandes et les jouers fidèles, le R²one est l’une des consoles FPGA les plus abordables. À titre de comparaison, l’Analogue 3D est annoncée à 249 $. Disponible dès ce mois-ci en plusieurs coloris, dont blanc et noir, cette console s’annonce comme un incontournable pour les amateurs de rétro-gaming. Avec ses fonctionnalités modernes et son design inspiré de la PS1, elle offre une nouvelle façon de redécouvrir les classiques du jeu vidéo en 2025.

Source : bsky @takiudon.bsky.social‬