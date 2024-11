Quelle est la console de jeux la plus vendue au monde ? Non, ce n’est pas la Nintendo DS

Cette console reste la plus vendue de tous les temps avec plus de 160 millions d'exemplaires vendus. Une performance historique, alors qu'elle vient tout juste de fêter ses 24 ans. Vous l'avez reconnu ?

Si la Nintendo DS peut se targuer d'être la seconde console la plus vendue de tous les temps avec 154 millions de machines écoulées, une autre console bien aimée reste encore au sommet avec plus de 160 millions d'exemplaires au compteur.

Lancée officiellement le 24 novembre 2000 en Europe, elle vient tout juste de souffler sa 24e bougie il y a quelques jours. Bien entendu, vous l'avez reconnu, il s'agit de la PlayStation 2 !

A l'occasion des 30 ans de la marque PlayStation, Sony vient de mettre à jour la page dédiée à l'histoire de la console. L'occasion pour la firme nippone d'officialiser l'incroyable performance de la PS2 et de revenir sur les qualités de cette machine culte.

La PlayStation 2, le plus grand carton de Sony

“La génération PlayStation 2 a marqué l'histoire des consoles de salon par ses grandes avancées, avec l'introduction de la réalité augmentée (ndrl : qui se souvient de la caméra Eye-Toy ?) et du multijoueur en ligne, ainsi que ses jeux plus ambitieux grâce aux disques DVD”, écrit le constructeur.

Pour rappel, la PlayStation 2 a été la première console Sony à proposer des fonctionnalités de jeu en ligne avec l'arrivée dès 2001 du fameux adaptateur réseau. Cet accessoire se branchait directement à l'arrière du système et permettait de goûter aux joies du multijoueur une fois relié à un port Ethernet.

Grâce à cette innovation, de nombreux studios ont intégré du multi dans leurs titres et certains sont devenus cultes avec les années. On pense notamment à Star Wars Battlefront, à Socom US Navy Seals, à Final Fantasy XI Online ou encore à Tony Hawk's Pro Skater 3. De grandes licences de l'écurie PlayStation, toujours en activité en aujourd'hui, ont également connu leur début sur PS2 : Rachet & Clank, Jak and Daxter, Killzone, Sly Racoon, God of War, la liste est longue.

Pour l'heure, la PS2 reste le plus grand succès de l'histoire de la marque. A titre comparatif, la PlayStation 5 a atteint 65 millions de vente au moment où nous écrivons ces lignes. La PS4 a enregistré un excellent score, avec 177 millions d'unités écoulées, tandis que 102 millions de joueurs ont acheté une PlayStation 1 entre 1994 et 2006.

