Cette batterie pour voiture électrique tient dans une valise, parfait pour éviter la panne sèche !

ZipCharge a eu une idée de génie : un chargeur de batterie pour voiture électrique ultra compacte. L'appareil se présente sous la forme d'une grosse valise munie d'une poignée et de roulettes permettant de le transporter aisément.

Finis les sueurs froides quand l'indicateur de batterie électrique commence à faire des siennes. La société ZipCharge vient de mettre au point un chargeur de batterie facile à transporter. Certes, le dispositif est assez volumineux, puisqu'il se présente sous la forme d'une grosse valise de 22 kg. Mais il permet de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres supplémentaires avec son véhicule électrique, le temps de rentrer chez soi ou de trouver une borne de recharge. Ou pourquoi pas, de recharger son véhicule à la maison quand on ne dispose pas d'une borne domestique.

Si l'on en croit le fabricant, il est possible de retrouver entre 32 et 65 km d'autonomie grâce à la ZipCharge Go. Le temps de charge varie quant à lui de 30 à 60 minutes en fonction de la capacité du véhicule. Enfin, l'appareil en lui-même profite d'une capacité de 4 ou 8 kWh.

La ZipCharge Go est un chargeur de batterie “transportable” pour voiture électrique

La ZipCharge Go adopte donc la forme d'une valise que l'on facilement transporter, puisque l'appareil est doté de deux roulettes et d'une poignée. Cette batterie d'appoint n'a pas besoin d'adaptateur particulier puisqu'elle se recharge sur une prise domestique tout ce qu'il y a de plus classique.

La ZipCharge Go est compatible avec n'importe quel connecteur véhicule hybride ou électrique muni d'une prise Type 2. Bien évidemment, on imagine mal devoir se promener avec la ZipCharge Go, malgré son côté transportable. Et 22 kg supplémentaires dans le coffre, ça n'est pas anodin. Mais la ZipCharge Go pourra porter secours dans bien des cas.

Seuls le prix et la date de disponibilité restent à l'heure actuelle inconnus. Le fabricant laisse cependant un indice sur son site : la Go coûtera un prix similaire à celui d'une borne de recharge domestique. En fonction des modèles, il faut généralement compter entre 1000 et 1200 euros. Certes ce n'est pas donné, mais voilà de quoi en finir avec les problèmes de charge de batterie de véhicule électrique pour qui fait de petites distances au quotidien et ne dispose d'aucun équipement chez soi, ou pour qui a peur de tomber en panne et de ne pas trouver de borne électrique sur son parcours.